Ekonomija

PENZIONERI, STIŽE OSETNIJE POVEĆANJE: Direktor PIO fonda u Zrenjaninu najavio veća primanja i pomoć za one sa najnižim penzijama

В.Н.

02. 06. 2026. u 17:44

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SA ciljem da izađe u susret što većem broju penzionera i čuje koje su njihove potrebe, Republički fond PIO nastavlja akciju druženja sa svojim korisnicima.

ПЕНЗИОНЕРИ, СТИЖЕ ОСЕТНИЈЕ ПОВЕЋАЊЕ: Директор ПИО фонда у Зрењанину најавио већа примања и помоћ за оне са најнижим пензијама

Foto: Fond PIO

Tribini održanoj 2. juna u Zrenjaninu, koju su organizovali Fond PIO i Savez penzionera Srbije, uz podršku lokalne samouprave, prisustvovalo je oko  300  penzionera, a stariji Zrenjaninci prepoznali su pruženu priliku i postavili brojna pitanja. Najviše su bili zainteresovani za najavljenu povišica penzija, za mogućnosti ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i za oblast unapređenja društvenog standarda i društvene inkluzije starijih.

Foto: Fond PIO

Sa penzionerima su razgovarali i odgovarali na konkretna pitanja Relja Ognjenović, direktor Republičkog fonda PIO, prof. dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije, i Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina.

Direktor Fonda PIO podsetio je da ovo nije prvi put da je gost Zrenjanina i da je na poziv gradonačelnika dolazio i ranijih godina.

- Pored toga što je naš posao da brinemo o penzionerima kroz povećanje penzija, pored toga što smo povećali broj rešenja koja donosimo u zakonskom roku, mislim da je jedna od najvažnijih stvari nas rukovodilaca u Fondu PIO da brinemo o penzionerima na ovakvim tribinama. Da direktno od njih čujemo šta je ono što ih muči, na koji način Fond treba da se razvija, na koji način novac koji su oni godinama uplaćivali u Fond treba da iskoristimo da njihov život bude lakši i bolji. Svakako idemo na povećanje penzija koje će biti osetnije nego ranije, sa posebnim osvrtom na penzionere sa najnižim primanjima, ali tu ne planiramo da stanemo. Ove godine planiramo da razgovaramo sa više od 20.000 penzionera, a narednih godina se nadam da će biti i više događaja ali i veći broj penzionera. Ove godine imamo 60 tribina a naredne, nadam se, i više, i obići ćemo celu Srbiju, doći ćemo penzionerima, što se kaže, na kućne adrese kako bismo razgovarali sa njima i od njih čuli šta je ono što je najpotrebnije - istakao je Relja Ognjenović, direktor Fonda PIO.

Foto: Fond PIO

Dr Andreja Savić, predsednik SAPENS-a istakao je da je Gradsko udruženje penzionera Zrenjanin jedno od najuspešnijih i najbolje organizovanih u Srbiji, a na nama je da kroz neposredni razgovor sagledamo koje su to aktivnosti koje bi mogli da preduzmemo kako bi se poboljšao i statusni i životni standard penzionera.

Gradonačelnik Zrenjanina, Simo Salapura, zahvalio se direktoru Fonda i predsedniku Saveza penzionera što su danas u Zrenjaninu, odakle šalju poruku zahvalnosti penzionerima, koji su utkali deo svog života u razvoj Zrenjanina, a sada je na nama da čujemo kako oni vide kvalitetnije treće doba i da nastojimo da im to omogućimo.

Ideja održavanja ovih skupova je da se u direktnom susretu, u neposrednijoj i manje formalnoj atmosferi čuju mišljenja i potrebe starijih, da oni dobiju odgovore na svoja pitanja i nedoumice, te da razumeju da u Fondu PIO imaju pouzdanog saradnika i zastupnika, uvek otvorenog za nove predloge.

Foto: Fond PIO

Podršku tribini u Zrenjaninu, kao i prethodnim susretima, pružili su Banka Poštanska štedionica i kompanija "Dunav osiguranje".

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