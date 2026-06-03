DAN ZA PORODICU I UVEĆANJE PRIHODA Astro savet za sredu 3. jun: Evo koji su znaci pod uticajem vodenog trigona Merkur-severni Mesečev čvor
MERKUR, planeta komunikacija i posla, u Raku, znaku privatnog života ali i privatnog biznisa, 3. juna, u 22.49, pravi prijateljski aspekt sa severnim Mesečevim čvorom u intuitivnim Ribama.
Ovaj moćan vodeni trigon povoljno će uticati na komunikaciju sa članovima porodice, a naročito ako su već poljuljani. Takođe, donosi prilike za poslovni uspeh i uvećanje prihoda, kao i za odlazak na prekookeansko putovanje.
Vodeni znaci i zemljani znaci će najviše biti pod uticajem ovog trigona, mada ni vazdušni i vatreni ne bi trebalo da se žale.
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