Fudbal

GOTOVO JE! Dušan Vlahović više nije igrač Juventusa

Новости онлајн

03. 06. 2026. u 14:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Sada i zvanično. Dušan Vlahović odlazi iz Juventusa!

ГОТОВО ЈЕ! Душан Влаховић више није играч Јувентуса

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović će napustiti Juventus kada mu istekne ugovor poslednjeg dana juna. Kako javlja Đanluka Di Marcio, U sportskom centru Kontinasa održan je sastanak između Dušana Vlahovića i njegovog oca Miloša sa jedne strane i rukovodstva Juventusa sa druge, i do dogovora nije došlo. A, novog sastanka neće biti.

Vlahović je ove sezone zaradio 12.000.000 evra po ugovoru, a Juventus mu je nudio nastavak saradnje po daleko slabijim uslovima.

Ponuda Stare dame je bila da se srpski napadač izjednači po primanjima sa Kenanon Jildizom – 7.000.000 evra.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UKRAJINA U ŠOKU: Rusija objavila sjajne vesti
Ostali sportovi

0 9

UKRAJINA U ŠOKU: Rusija objavila sjajne vesti

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome više od četiri godine, Rusija je bila na udaru mnogih sankcija. Ipak, iako se "specijalna vojna operacija", kako Ruska Federacija naziva taj krvavi sukob, nastavlja - najnovije vesti koje objavljuje jedno rusko ministarstvo - oduševilo je celu zemlju, a šokiralo Ukrajince.

02. 06. 2026. u 20:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUNSKI PROGRAM TEATRA HUMANOSTI U ZNAKU PRODUKCIJE FONDACIJE MOZZART: Nove predstave, književno veče Matije Bećkovića...

JUNSKI PROGRAM TEATRA HUMANOSTI U ZNAKU PRODUKCIJE FONDACIJE MOZZART: Nove predstave, književno veče Matije Bećkovića...