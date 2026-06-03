GOTOVO JE! Dušan Vlahović više nije igrač Juventusa

Sada i zvanično. Dušan Vlahović odlazi iz Juventusa!

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Dušan Vlahović će napustiti Juventus kada mu istekne ugovor poslednjeg dana juna. Kako javlja Đanluka Di Marcio, U sportskom centru Kontinasa održan je sastanak između Dušana Vlahovića i njegovog oca Miloša sa jedne strane i rukovodstva Juventusa sa druge, i do dogovora nije došlo. A, novog sastanka neće biti.

Vlahović je ove sezone zaradio 12.000.000 evra po ugovoru, a Juventus mu je nudio nastavak saradnje po daleko slabijim uslovima.

Ponuda Stare dame je bila da se srpski napadač izjednači po primanjima sa Kenanon Jildizom – 7.000.000 evra.

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