EPSTAJNOVE VEZE SEŽU DO VATIKANA: Pedofil, čiji fajlovi potresaju svet, imao bliske kontakte i sa papskom državom (FOTO)

VEZE pedofila Džefrija Epstajna, koji je zgrnuo ogroman novac podvodeći maloletnice tajkunima i poznatim ličnostima, sežu i do Vatikana!

U nizu dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, navode se svakojake tvrdnje od uplitanja u Vatikansku banku, do navoda da je pod krovom papske države boravio zajedno sa papom Jovanom Pavlom Drugim, mada za ovo drugo nema konkretnih dokaza, već samo indirektnih indicija.

One se izvode iz mejla koji je Brendon Tomson, asistent rimokatoličkog poglavara poslao Ričardu Kanu, Epstajnovom računovođi, a koji sugeriše da je seksualni prestupnik, boravio sa tim papom u Vatikanu. Mejl od 10. maja 2015, govori o restauraciji antičkih stubova i drugih delova enterijera jedne od Epstajnovih nekretnina. Mada su neki izrazli sumnju u autentičnost dokumenta, dokazano je da je originalan deo obelodanjenih Epstajnovih spisa.

U papirima iz Epstajnovog prebogatog fajla, čiji je opseg bez konkurencije u istoriji, pokazuje se da su Epstajn i Stiv Benon, bivši pomoćnik američkog predsednika Donalda Trampa, razgovarali o strategijama za potkopavanje jednog drugog poglavara, pape Franje, otkrivajući da je Epstajnova mreža političkih i finansijskih lidera smatrala Vatikan naročito bitnom geopolitičkom tačkom pritiska.

U tekstualnim porukama između Benona i Epstajna od juna 2019, Benon sugeriše se da je Epstajn bio izvršni producent dokumentarnog filma koji nikada nije snimljen, a trebalo je da se zasniva na knjizi francuskog novinara i istraživača Frederika Martela iz iste godine, pod nazivom "U ormaru Vatikana".

Nove optužbe protiv Endrjua Foto: Profimedia BIVŠI britanski princ Endru Mauntbaten-Vindzor suočava se sa novim pozivima na krivičnu istragu zbog navoda o trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, nakon objavljivanja dokumenata povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. Po navodima iz dosijea, njegov privatni avion "Lolita ekspres" sleteo je oko 90 puta u Velikoj Britaniji, uključujući i period nakon njegove osude 2008. godine, prenosi list "Dejli mejl". Kao čvorište za prebacivanje putnika navodi se aerodrom Stansted, a dnevnici letova ukazuju na sletanja i na Hitrou i druge aerodrome na jugu Engleske. Tvrdi se da je najmanje jedna žena avionom prebačena u Britaniju i potom odvedena u Bakingemsku palatu, uz korišćenje kodnog imena "gospođa Vindzor". Izvori navode da su i druge žene navodno dovođene istom procedurom, bez bezbednosnih provera.

- Srušićemo Franju - piše Benon o dokumentarcu. - Klintonovi, Si, Fransis, EU, - hajde brate!

Martelova knjiga, bavi se kulturom tajnosti i licemerja u vezi sa homoseksualnošću u Vatikanu. Izazvala je talas negodovanja konzervativaca, jer je, između ostalog, sadržala tvrdnju da je 80 odsto vatikanskog sveštenstva - homseksualno.

Martel je za Religioznu novinsku službu rekao da je imao nekoliko sastanaka sa Benonom, koji je, pak rekao Martelu da "voli knjigu". Njih dvojca su se sastala u Parizu, u penthausu hotela Bristol, gde je Benon lansirao ideju o adaptaciji knjige za film.

- Rekao mi je da bi voleo da snimi film o tome - kaže Martel, dodajući da je njegov sagovornik "bio veoma entuzijastičan".

Martel je pojasnio da nikada nije prihvatio Benonovu ponudu, niti je primio ikakvu uplatu od njega, pošto je prava na knjigu, kontrolisao njegov francuski izdavač i dodaje da nije imao kontakt sa Epstajnom. Benonovo interesovanje za Martelovu knjigu bilo je dovoljno da navede američkog kardinala Rejmonda Berka da prekine veze sa Institutom Dignitatis humane, konzervativnom katoličkom oranizaacijom za koju je Berk smatrao da se previše poistovetila sa Benonom.

- Uoššte nisam mišljenja da knjiga treba da bude ekranizovana - ocenio je Berk u pismu od 25.juna 2019.

Prepiska Epstajna i Benona, odvijala se na vrhuncu zajedničkih napora da se suprotstave papi Franji koji je signalizirao svoju otvorenost prema LGBT katolicima, razvedenim i(li) ponovo venčanima, a u izjavama i dokumentima, izražavao brigu za migrante i ekologiju.Mejlovi razmenjeni između Benona i Epstajna tokom 2018, izražavju žaljenje zbog borbe Vatikana protiv ksenofobije, rasizma populizma, kao i zbog odnosa Svete stolice sa Kinom. Epstajn se često s omalovažavanjem odnosio prema papstvu i samom Franji. Kad je poglavar, 2015, posetio SAD, Epstajn je komentarisao da papa boravi u blizini njegove rezidencije u Njujorku.

- Pomislio sam da ću ga pozvati na masažu - napisao je Džefri u mejlu svom bratu Marku Epstajnu, a potom su sledile nepristojne opaske.

Jagland optužen BIVŠI norveški premijer Torbjorn Jagland optužen je za "tešku korupciju" posle policijske istrage o navodnim vezama sa Epstajnom. Jagland, koji je bio premijer Norveške od 1996. do 1997. godine, kao i ministar spoljnih poslova i generalni sekretar Saveta Evrope, negirao je bilo kakva krivična dela. Ipak, dobio je formalni status osumnjičenog.

Osvedočeni pedofil je, takođe, bio veoma zaisteresovan za finansije Vatikana. Bio je uoznat sa knjigom "Ko je ubio Božjeg bankara?: tridesetogodišnja istraga", Edvarda Džeja Epstajna, u kojoj je detaljno opisana finansijska struktura Instituta za religiozna dela, koji se kolokvijalno naziva Vatikanska banka. Knjiga posebno komentariše kolaps takozovane Banko Ambrozijano 1982, posle čega je njen predsednik Roberto Kalvi, pronađen obešen o omču ispod londonskog mosta Blekfajars.

U mejlu o blokčejnu i digitalnoj valuti, upućenom Epstajnu avgusta 2014, italijanski istraživač sajber bezbednosti Vinčenco Joco, ukazao je na "Vatikan i Monako" kao male suverene države koje bi mogle da budu "održiv" poligon za eksperimentisanje.

- Rekli ste da volite velike hakove, pa evo, prodaja kompanijama i velikim zapadnim zemljama valute koja zaprvo ne postoji, verovatno je ultimativni hak na celom svetu - napisao je Joco.

Kamere skrivao i među maramicama EPSTAJN je tražio od člana svog osoblja da instalira skrivene kamere sa funkcijama snimanja i detekcije pokreta na skrivena mesta, uključujući kutije za maramice u njegovoj kući u Palm Biču na Floridi, navodi se u mejlovima koje je objavilo američko Ministarstvo pravde. "Hajde da nabavimo tri skrivene kamere sa detekcijom pokreta, ali i koje snimaju, hvala", napisao je Epstajn u mejlu u februaru 2014. Profimedija Pet sati kasnije, njegov pomoćnik je uzvratio mejlom kojim je potvrdio da je kupio kamere. "Napunio sam ih sinoć i sada pokušavam da shvatim kako se koriste. Postavljam ih u kutije za maramice", napisao je pomoćnik. U policijskim dokumentima vezanim za Epstajnov slučaj, navodi se da su njegove žrtve strahove da ih on tajno snima.

Otprilike u to vreme, papa Franja je bio na vrhuncu napora da reformiše problematične i često neprozirne finansije Vatikana, pa je imenovao kardinala Džordža Pela da vodi novoformirani Sekretarijat za eknomiju. Franja je, takođe, zatvorio na hiljade sumnjivih računa građana koji nisu bili građani Vatikana. Izveštaj FBI uključen u saopštenje Ministarstva pravde SAD sadrži i izvor koji tvrdi da je italijanska ličnost iz oblasti sajber bezbedosti, opisana kao "Epstajnov haker", možda posedovala i pasoš Vatikana.

Bondi: Maksvelova da umre!

AMERIČKA generalna tužiteljka Pem Bondi izjavila je da se nada da će saučesnica pokojnog Epstajna, Gislejn Maksvel "umreti u zatvoru". Tokom svedočenja pred Odborom za pravosuđe američkog Predstavničkog doma, demokratska predstavnica Debora Ros je pitala da li bi američki predsednik Donald Tramp trebalo da pomiluje Maksvelovu ili joj preinači kaznu, na šta je Bondi odgovorila negativno. Bondi je tvrdila da nije bila umešana u odluku da se Maksvelova prošlog leta premesti iz zatvora na Floridi u zatvor sa nižim nivoom bezbednosti u Teksasu, ističući da se nije slagala sa tom odlukom. Ranije je Maksvelova rekla da je spremna da svedoči pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma, ukoliko joj Tramp omogući pomilovanje, ili ublažavanje kazne, pošto je odbila da svedoči na osnovu ustavnog prava da ćuti.