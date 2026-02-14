VUČIĆ SE SASTAO SA ŠEFOM NEMAČKE DIPLOMATIJE: Predsednik Srbije razgovarao sa Vadefulom u Minhenu, ovo su bile glavne teme
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa saveznim ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom.
- Važan sastanak sa ministrom spoljnih poslova Nemačke tokom kojeg smo razgovarali o bilateralnoj saradnji Srbije i Nemačke, evropskom putu naše zemlje, kao i o izazovima u oblasti geopolitike, bezbednosti i ekonomije.
U vremenu tektonskih promena u svetu, pojačanih tenzija i polarizacija, Srbija ozbiljno donosi odluke i nastavlja dijalog i saradnju sa partnerima, od kojih je Nemačka jedan od najvažnijih. Razgovarali smo o realizaciji zajedničkih projekata, posebno u oblastima energetike i infrastrukture, uz zahvalnost Nemačkoj na kontinuiranoj podršci ekonomskom razvoju Srbije i sprovođenju reformi. Posebnu pažnju posvetili smo evropskom putu Srbije i regionalnoj stabilnosti.
Naša zemlja ostaje posvećena jačanju odnosa sa Saveznom Republikom Nemačkom, uz uverenje da sveobuhvatna bilateralna saradnja i iskreni dijalog, doprinose stabilnosti i prosperitetu za sve naše građane - napisao je Vučić.
