VUČIĆ SE SASTAO SA ŠEFOM NEMAČKE DIPLOMATIJE: Predsednik Srbije razgovarao sa Vadefulom u Minhenu, ovo su bile glavne teme

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa saveznim ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Važan sastanak sa ministrom spoljnih poslova Nemačke tokom kojeg smo razgovarali o bilateralnoj saradnji Srbije i Nemačke, evropskom putu naše zemlje, kao i o izazovima u oblasti geopolitike, bezbednosti i ekonomije.

U vremenu tektonskih promena u svetu, pojačanih tenzija i polarizacija, Srbija ozbiljno donosi odluke i nastavlja dijalog i saradnju sa partnerima, od kojih je Nemačka jedan od najvažnijih. Razgovarali smo o realizaciji zajedničkih projekata, posebno u oblastima energetike i infrastrukture, uz zahvalnost Nemačkoj na kontinuiranoj podršci ekonomskom razvoju Srbije i sprovođenju reformi. Posebnu pažnju posvetili smo evropskom putu Srbije i regionalnoj stabilnosti.

Naša zemlja ostaje posvećena jačanju odnosa sa Saveznom Republikom Nemačkom, uz uverenje da sveobuhvatna bilateralna saradnja i iskreni dijalog, doprinose stabilnosti i prosperitetu za sve naše građane - napisao je Vučić.

