"NEPRIJATELJ NASTAVLJA DA TERORIŠE CIVILNO STANOVNIŠTVO" Ruske snage gađale Kijevsku oblast dronovima, ima ranjenih
NAPAD je bio usmeren na Višgorodski okrug u glavnom gradu Ukrajine, koji se nalazi na severnoj periferiji Kijeva. Regionalni guverner Mikola Kalašnjik izvestio je da su muškarac i žena hospitalizovani zbog povreda zadobijenih u napadu.
- Neprijatelj nastavlja da teroriše civilno stanovništvo Kijevske oblasti - naveo je Kalašnjik u objavi na Telegramu.
Dodao je da je povređeni muškarac zadobio višestruke rane od gelera na gornjim ekstremitetima, licu i vratu, dok je žena pretrpela prelom kosti.
Napad je izazvao požar na jednoj kući u regionu, koji su pripadnici hitnih službi ubrzo ugasili.
Prema rečima guvernera, puni obim pričinjene štete još uvek se utvrđuje.
Pojačani napadi i energetska kriza
Najnoviji napad na prestonicu dolazi u trenutku kada je Rusija tokom zime intenzivirala udare na Kijevi druge ukrajinske gradove, ciljajući civilnu i energetsku infrastrukturu.
Ovi napadi su ozbiljno oštetili energetsku mrežu zemlje i primorali vlasti da uvedu dugotrajne restrikcije struje usred niskih temperatura.
Mnogi stanovnici Kijeva suočili su se s prekidima grejanja dok su temperature poslednjih nedelja padale i do -20 stepeni Celzijusa.
Diplomatija u senci rata
Obnovljeni napadi na ukrajinsku prestonicu dolaze u trenutku kada Sjedinjene Američke Države pojačavaju diplomatske napore usmerene na postizanje sporazuma o okončanju rata u Ukrajinu, koji se približava četvrtoj godišnjici.
Uprkos višemesečnim pregovorima i kontinuiranom odbijanju Rusije da se obaveže na prekid rata, američki predsednik Donald Tramp izjavio je 13. februara da predsednik Volodimir Zelenski treba da "požuri" kako bi obezbedio mirovni sporazum sa Rusijom.
(Kyiv Independent)
