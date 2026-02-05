"NEMAČKA JE OKLEVALA, A POLJSKA NIJE UVELA TRUPE U LITVANIJU..." Ratne „igre“ NATO-a završile se pobedom Rusije
NEMAČKI Velt, u saradnji sa Nemačkim centrom za vojne igre pri Univerzitetu Bundesvera, sproveo je zatvorene strateške vežbe u kojima je pobedila Rusija.
U simuliranom sukobu učestvovalo 16 bivših visokih zvaničnika NATO-a i stručnjaka, koji su simulirali mogući sukob u oktobru 2026. godine.
Tokom vežbi, Rusija je — koristeći humanitarnu krizu u Kalinjingradu kao izgovor — izvela uspešnu operaciju zauzimanja ključnog litvanskog grada Marijampolje. Ruska strana je, angažujući 15 hiljada vojnika, bespilotne letelice i taktiku miniranja puteva, uspešno ostvarila svoje ciljeve. Istovremeno, u scenariju je reakcija NATO-a bila ocenjena kao „neodlučna“: Sjedinjene Države odbile su primenu člana 5 NATO-a o kolektivnoj odbrani, Nemačka je oklevala, a Poljska nije uvela trupe u Litvaniju.
Prema rezultatima simulacije, Rusiji je bilo dovoljno nekoliko dana da podrije poverenje u alijansu i uspostavi kontrolu nad strateški važnom teritorijom.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Ovako izgleda izgradnja pruge koja će povezivati aerodrom sa centrom i nacionalnim stadionom
Preporučujemo
"POLITIKO" OTKRIVA: Ukrajina ne računa na garancije u mirovnom sporazumu
04. 02. 2026. u 16:51
SUMNjA SE DA JE OVAJ ČOVEK SA ESTRADE NARUČIO NAPAD NA ČOLINU KUĆU: Bili prijatelji i saradnici (FOTO)
JEDAN pravac istrage upućuje na poznato ime sa estrade, čeka se prikupljanje svih dokaza.
03. 02. 2026. u 16:49
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)