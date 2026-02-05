Svet

"NEMAČKA JE OKLEVALA, A POLJSKA NIJE UVELA TRUPE U LITVANIJU..." Ratne „igre“ NATO-a završile se pobedom Rusije

Марија Стевановић
Marija Stevanović

05. 02. 2026. u 11:34

NEMAČKI Velt, u saradnji sa Nemačkim centrom za vojne igre pri Univerzitetu Bundesvera, sproveo je zatvorene strateške vežbe u kojima je pobedila Rusija.

Foto: Profimedia, Depositphotos

U simuliranom sukobu učestvovalo 16 bivših visokih zvaničnika NATO-a i stručnjaka, koji su simulirali mogući sukob u oktobru 2026. godine.

Tokom vežbi, Rusija je — koristeći humanitarnu krizu u Kalinjingradu kao izgovor — izvela uspešnu operaciju zauzimanja ključnog litvanskog grada Marijampolje. Ruska strana je, angažujući 15 hiljada vojnika, bespilotne letelice i taktiku miniranja puteva, uspešno ostvarila svoje ciljeve. Istovremeno, u scenariju je reakcija NATO-a bila ocenjena kao „neodlučna“: Sjedinjene Države odbile su primenu člana 5 NATO-a o kolektivnoj odbrani, Nemačka je oklevala, a Poljska nije uvela trupe u Litvaniju.

„Odvraćanje ne zavisi samo od sposobnosti, već i od toga šta protivnik misli o našoj volji. Znali smo da će Nemačka oklevati. I to je bilo dovoljno za pobedu“, izjavio je vojni analitičar Franc-Štefan Gadi, koji je u vežbi igrao ulogu načelnika Generalštaba Rusije.

Prema rezultatima simulacije, Rusiji je bilo dovoljno nekoliko dana da podrije poverenje u alijansu i uspostavi kontrolu nad strateški važnom teritorijom.

(Sputnjik)
 

