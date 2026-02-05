TAJNA DIPLOMATIJA IZA KULISA? Kremlj odbija da otkrije da li je Makronov savetnik bio u Moskvi

KREMLj, iz solidarnosti sa Jelisejskom palatom, neće ni potvrditi ni demantovati izveštaje o navodnoj poseti savetnika predsednika Francuske Emanuela Makrona Moskvi, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.

Foto: AP Photo/Thibault Camus, Pool/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Takođe znamo da Jelisejska palata nije ni potvrdila ni demantovala ovu informaciju. Zato iz osećaja solidarnosti ni mi to nećemo ni potvrditi ni demantovati - istakao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li je diplomatski savetnik predsednika Francuske Emanuel Bon zaista boravio u radnoj poseti Moskvi.

Portparol Kremlja je naglasio da francuski izvori vole da plasiraju informacije u medije, sa čim se Rusija više puta suočavala.

Kako je ranije navela agencija Blumberg, pozivajući se na anonimne izvore, kontakti predstavnika Rusije i Francuske mogli bi ponovo da se održe u bliskoj budućnosti.

Francuski lider je izjavio da se trenutno vode razgovori na tehničkom nivou radi pripreme njegovih kontakata sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je, sa svoje strane, rekao da Moskva i Pariz održavaju određene kontakte na radnom nivou, ali da oni za sada nisu značajni. On je takođe precizirao da još uvek ne postoje konkretne osnove za kontakte lidera dve zemlje.

Peskov je 21. decembra za RIA Novosti izjavio da je Putin spreman za dijalog sa Makronom. Pri tome je naglasio da eventualni razgovor između dvojice lidera treba da bude pokušaj međusobnog razumevanja stavova, a ne držanje lekcija.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija