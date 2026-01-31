SPREMA SE VELIKI NAPAD? Američki avion viđen u blizini iranske granice
IZVIĐAČKI avion Ratne mornarice SAD Boeing P-8A Poseidon primećen je iznad voda Persijskog i Omanskog zaliva u blizini iranske granice, pokazuju podaci servisa Flightradar24.
Prema tim informacijama, letelica je poletela iz Bahreina.
Tramp šalje armadu brodova ka Iranu
Dan ranije predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da Sjedinjene Američke Države prebacuju ka Iranu jaču armadu brodova nego što je bila kod obala Venecuele.
Prema njegovim rečima, vlasti Islamske Republike žele da postignu dogovor o nuklearnom programu i samo one znaju da li za to postoji krajnji rok.
Sa svoje strane, ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je da je Teheran spreman da obnovi dijalog sa Vašingtonom o nuklearnoj tematici, ali da on mora biti zasnovan na principima ravnopravnosti i međusobnog poštovanja.
SAD traže dodatne ustupke
Prema podacima lista The New York Times, predsednik SAD Donald Tramp zahteva od Teherana dodatne korake u pravcu gašenja nuklearnog programa, uključujući potpuno odustajanje od obogaćivanja uranijuma i ograničenja u razvoju balističkih raketa.
Kako je naveo list, u slučaju neuspeha pregovora SAD razmatraju moguće udare na nuklearne i raketne objekte, operacije usmerene na slabljenje rukovodstva zemlje, kao i mogućnost upada američkih snaga na teritoriju Irana.
Izvori su pojasnili da Tramp za sada nije odobrio nijednu operaciju i da nije doneo konačnu odluku među predloženim opcijama.
