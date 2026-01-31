PARTIZANU NE POMAŽE NI IGRAČ VIŠE: Radnički šokirao jesenjeg prvaka Srbije u fudbalu!

FUDBALERI Partizana u 21. kolu Superlige Srbije dočekali su Radnički iz Niša. Nišlije su sa igračem manje sačuvale svoj gol, utakmica je završena rezultatom 0:0.

Radnički je uspeo još jednom da ostane neporažen protiv Partizana. Nakon boda na Čairu, uzeli su belo-crveni i bod u Humskoj.

Zanimljivo je da je ovo prvi put da u Humskoj crno-beli nisu slavili protiv "Reala sa Nišave" iako su skoro sat vremena imali igrača više. Na kraju, Nišlije su bile bliže golu, ali krenimo redom...

Igrači crno-belih bili su motivisaniji rival u prvom poluvremenu. Imali nekoliko solidnih prilika da ugroze Strahinju Manojlovića.

Partizan je poluvreme završio sa jednom velikom, pravom šansom koju je promašio Sebastijan Polter Polter i dve-tri polušanse u režiji Poltera, Milana Vukotića i Vanje Dragojevića...

Nisu crno-belih iskoristili ni priliku što su deo drugog poluvremena imali igrača više na terenu.

Od 36. minuta Nišlije su imale igrača manje, ali nije četa Nenada Stojakovića uspela da ih ugrozi i zatrese mrežu.

Mučio se Partizan sa organizacijom igre u drugom delu, pokušavali su crno-beli stidljivo da napadnu, ali nisu imali prilike ozbiljnije da pripreter, dok se Radnički strpljivo branio.

Delovalo je da su crno-beli zaboravili da imaju igrača više, odnosno da Frank Kanute više nije član crno-belih, već Radničkog jer ni u jednom trenutku nije izgledalo da domaćin ima igrača više.

U 76. minutu mnogo sreće imao je jesenji prvak Srbije. Arijibi je pogodio prečku, da je lopta išla nekoliko centimetara niže vadio bi Marko Milošević loptu iz mreže...

Najbolju priliku za domaćina imao je Andrej Kostić u 90. minutu, vrhunski je Strahinja Manojlović reagovao i sačuvao gol Nišlija. Podsećanja radi, upravo je on bio igrač utakmice u duelu ova dva tima u Nišu, a sada je ponovo zasijao.

KRAJ! PARTIZAN - RADNIČKI NIŠ 0:0 (0:0)

90+5' Još dva puta odbranio je Manojlović, Lekiću, Miliću, a Partizan je tražio i penal sudija se nije oglašavao.

90' Pet minuta produžena je utakmica.

90' Sjajno je Manojlović odbranio udarac Kostića.

86' Iz igre je izašao Arijibi, igrač koji je imao najbolju šansu večeras, a ušao Mustafa.

76' Au, kako je sada Partizan imao sreću. Arijibi se oslobodio Jankovića, pa Ilića, Simić je pomogao Miloševiću da promeni pravac lopte, samo korner nakon prečke!

75' Vukotić izlazi Marko Lekić ulazi u igru.

70' Šutirao je Vukotić, nebu pod oblake... Ninić i Bogdan Kostić ulaze u igru, Polter i Sek idu van nje...

68' Pripretio je Radnički nakon greške Seka, nije Spasić kaznio, bio je blokiran, isto kao i Demba Sek nakon kontre na drugoj strani.

65' Ne uspeva Partizan da pripreti i da dođe do gola crno-belih, to je nešto što navijači nisu večeras očekivali.

64' Probao je Natho da proigra Seka koji nije uspeo da primiri loptu, a sa tribina čuju se zvižduci navijača koji negoduju zbog sporog izvođenja gol auta domaćih...

63' Luka Izderić napušta teren, a Stefan Nikolić ulazi u igru. Reč je o bonusima niškog tima.

59' Abas je zamenio Šestjukova koji je večeras statirao na utakmici, od igrača sa epitetom najboljeg strelca beloruske lige očekivalo se malo više na debiju...

55' Dragojevića je zamenio Andrej Kostić. Iako je danas bilo najavljeno da bi zbog povrede mogao da propusti meč, on je šansu dobio sa klupe.

49' Odložio je Polter, prvo je šutirao Vukotić, a potom Dragojević, Bili su blokirani, a potom još jednom Dragojević pokušava, preko gola.

46' Dragojević je došao do pozicije za šut sa 20 metara, ali nije bilo opasno po Nišlije.

Bez promena na startu drugog dela meča što se tiče Radničkog. Dok je u domaćem sastavu ušao u igru Natho. U igru je ušao umesto Ugrešića.

KRAJ POLUVREMENA

45+2' Uroš Vitas dobio je žuti karton. Startovao je s leđa u nameri da zaustavi protivnika. Startovao je nad Dimitrijem Jankovićem.

45' Dva minuta igraće se u zaustavnom vremenu.

45' Probao je sada UGrešić, preko gola je završio njegov pokušaj. Dosta sreće sada za Nišlije.

36' Promenjena je odluka. Nakon VAR snimka Mitić mu pokazuje direktan crveni karton.

34' Milan Mitić je upozorio Kanutea pre nekoliko minuta, a sada je zbog neopreznog starta dobio žuti karton.

30' Nije Simić iskoristio lošu procenu golmana Radničkog prilikom kornera, lopta je otišla pored gola.

25' Imao je Radnički dug napad, Mijailović ga je završio centaršutom sa desne, samo korner za goste...

23' Bude se navijači, ali i igrači Partizana. Crno-beli, ili plavo-crveni u ovom slučaju sve su bolji, kontrolišu tempo i stvaraju šanse

19' Nova šansa za Partizan koji u ovim trenucima dominira na terenu. Ubacio se Petrović ispred Mijailovića, koji je probao da proigra Poltera, samo gol aut.

15' Umalo je Polter pogodio prvenac. Iskosa je šutirao, odlično je Strahinja Manojlović zatvorio ugao, kraj stative otišla je lopta.

13' Opasno i pred golom Radničkog Vukotić je šutirao, Pavlović se isprečio pri šutu, samo korner.

9' Prvi šut na utakmici uputio je fudbaler Radničkog Arijibi. Sa ivice šesnaesterca preko gola je šutirao.

6' Vanja Dragojević dobio je žuti karton. Nakon greške Dembe Seka mogao je Radnički ozbiljno da pripreti, a mladi štoper napravio je faul kako bi to sprečio.

1' Počela je utakmica u Humskoj.

14.00 - Dostupni su sastavi za meč.

Partizan će priliku da debituje dati novom napadaču Polteru, dok u Nišu debituju Šestjuk i Aribi.

PARTIZAN: Milošević, Dragojević, Vukotić, Sek, Roganović, Petrović, Ugrešić, Simić, Milić, Janković, Polter.

Radnički Niš: Manojlović, Mijailović, Vitas, Kanute, Šestjuk, Aribi, Pavlović, Milosavljević, Ilić, Izderić, Spasić.

UOČI MEČA

Radnički je u prelaznom roku promenio veliki deo tima, a na klupu je došao prekaljeni grčki stručnjak Takis Lemonis. Taktičar koji je sa Olimpijakosom osvajao titule i igrao u grupnoj fazi Lige Šampiona. Odlaskom Vladana Milojevića može se reći da Nišlije imaju najiskusnije i najzvučnije trenersko ime u Srbiji.

Partizan sa druge strane nije mnogo menjao, a Grku će se suprotstaviti mladi trener Nenad Stojaković. Videćemo čija će filozofija doneti pobedničku igru.

Crno-beli su na bod više od večitog rivala i to tako što su jesenji deo u Superligi završili s porazom u Loznici od IMT-a. U međuvremenu, ostali su bez najboljeg fudbalera i strelca Jovana Miloševića, dugo su se čekala pojačanja, a na kraju su stigli Sebastijan Polter, Stefan Mitrović (Genk) i Saša Zđelar (Zenit). Na mladost je Partizan doneo iskustvo, sve kako bi prekinuo osmogodišnju dominaciju Crvene zvezde.

Nepoznanica je kako će sve to da sklopi neiskusni trener Nenad Stojaković, ali u Humskoj imaju veru da će uspeti da urade ono što je pre samo šest meseci bilo nezamislivo i jedva da je u klubu bilo ko spominjao reč titula.

Reč trenera Partizana Nenada Stojakovića: Ne razmišljamo kao da nam nešto nedostaje

- Svi težimo da budemo bolji. Profesionalni sportista ne treba ni da izlazi iz forme. Mi smo najbolji štpo možemo da budemo u ovom trenutku, kao tim. Ova grupa momaka ima veliki prostor da individualno napredujemo. Tim je nešto najvažnije što nas vodi do cilja. U današnjem sportu postoji i program za vreme pauze, mnogo retko se dešava da neko nije spremna. Sve se dešava sa razlogom, pa i te utakmice koje su bile odložene. Trenirali smo, radili, nadomestili to, ne razmišljamo na način da nam nešto nedostaje - rekao je Stojaković.

Reč trenera Radničkog Takisa Lemonisa: Potrebni su nam bodovi

- U svaku utakmicu ulazimo sa nekim očekivanjem. Ne možemo gledati 17 utakmica unapred, moramo gledati samo svaku narednu koja dolazi. Dakle, ovo je utakmica koja nam donosi tri boda, kao i sve ostale. Ako to želimo, moramo se boriti i igrati veoma dobro, jer igramo protiv lidera prvenstva koji je veoma dobar tim. Znamo da nas sutra u Beogradu čeka težak i naporan posao. Pre svega, ovo je mlad tim, tim pun entuzijazma. Naravno da očekujemo pritisak tokom utakmice i to je nešto na čemu radimo ovde na treninzima, kako da se nosimo s tim. Svi timovi, svuda, imaju slabe tačke i imaju dobre tačke. Na sve te tačke smo ukazali igračima, kao i na to kako možemo biti bolji u igri i pokušati da pobedimo, jer kao što sam rekao, nemamo mnogo vremena, a potrebni su nam bodovi - rekao je Lemonis.

