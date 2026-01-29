SAD OTKRILE KAKO ĆE IZGLEDATI PROCES DEMILITARIZACIJE GAZE: Hamas na meti, mora da se razoruža

DEMILITARIZACIJA Pojasa Gaze obuhvatiće stavljanje oružja van upotrebe kroz dogovoreni proces, uz podršku međunarodno finansiranog programa otkupa oružja, saopštile su danas Sjedinjene Američke Države u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN).

Prema rečima američkog ambasadora pri UN Majka Volca, Sjedinjene Američke Države, zajedno sa 26 zemalja koje su se do sada pridružile Trampovom Odboru za mir, i u konsultaciji sa Palestinskim nacionalnim komitetom, vršiće pritisak na Hamas da se razoruža, prenosi Rojters.

- Hamas ne sme da ima bilo kakvu ulogu u upravljanju Gazom, direktno ili indirektno, ni u jednom obliku - rekao je Volc Savetu bezbednosti.

On je dodao da će sva vojna i ofanzivna infrastruktura, uključujući tunele i postrojenja za proizvodnju oružja, biti uništena i da se neće obnavljati.

Volc je naveo da će nezavisni međunarodni posmatrači nadgledati proces demilitarizacije, koji će uključivati trajno uklanjanje oružja kroz dogovoreni postupak, uz program otkupa i reintegracije finansiran iz međunarodnih sredstava.

Njegove izjave, kako je naveo, odražavaju 13. tačku Trampovog mirovnog plana za Gazu, koji ima ukupno 20 tačaka.

Na pitanje o detaljima nezavisnog nadzora i predloženog programa otkupa oružja, portparol Stejt departmenta izjavio je da su razgovori o sprovođenju druge faze, uključujući demilitarizaciju, i dalje u toku.

Prema navodima izvora, Hamas je nedavno pristao da razgovara o razoružanju sa drugim palestinskim frakcijama i posrednicima, ali su dva zvaničnika tog pokreta izjavila za Rojters da ni Vašington ni posrednici nisu izneli konkretan ili detaljan predlog.

Jedan američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da Vašington smatra da bi razoružavanje Hamasa moglo biti praćeno određenim oblikom amnestije za taj militantni pokret.

