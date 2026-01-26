A TRI DANA POSLE NAPADA TORCIDE U TUZLI... "Delije" se oglasile, evo šta su upravo poručili navijači Crvene zvezde

Malme i Crvena zvezda sastali su se u Ligi Evrope, a potom je došlo do tuče navijača u okolini Tuzle, u Bosni i Hercegovini, kada se deo Zvezdinih pristalica iz Republike Srpske avionom vraćao iz Švedske. Sve su organizovali Hrvati, navijači Hajduka, "Torcida Split", a tri dana kasnije oglasile su se "delije". Ali, nijednom rečju nisu spomenule ovaj veliki incident.

U pomenutom haosu povređe su 23 osobe, najteže je prošao muškarac iz Prijedora, koji je zadržan na intenzivnoj nezi, a među povređenima je i devetorica hrvatskih navijača.

Ipak, "delije" su rešile da se o tome ne oglašavaju, već su uputile važan apel svima kojima je Zvezda u srcu.

To saopštenje prenosimo u celosti, a tiče se predstojećeg meča crveno-belih, protiv Selte u Ligi Evrope, u četvrtak od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić":

"Delije, naš klub se u četvrtak bori za direktan ulazak u osminu finala Lige Evrope! U najgorem slučaju imamo plej-of i zagarantovan početak proleća u Evropi! Mi, Sever, moramo da damo sve od sebe da prvo brojnošću pokažemo koliko nam je stalo, da naš tim pokuša da napravi novi podvig i pobedi petu utakmicu za redom u evropskom takmičenju!

Ovo do sada je već za istoriju ali hajde da nastavimo da je pišemo.

Nijedna borba nema smisla ako nema ljudi! Ne sumnjamo da će ljudi prepoznati momenat i ispuniti za početak severnu tribinu a onda i druge i dati vetar u leđa našem timu da pokuša da napravi čudo! Za to čudo je preduslov da uopšte probamo, pune tribine! Ova utakmica spada u red onih koje se čekaju a onda i pamte i prepričavaju! Pun stadion zaslužuje ovaj uspeh i ova borba u koju ulazimo!

Pre 26 godina ovaj isti protivnik u mnogo nižem delu takmičenja, izazvao je pažnju da su sve tribine bile krcate! Danas je taj protivnik podjednako atraktivan kao i tad, samo je ulog mnogo veći! Da popunimo Sever i ostale tribine i da zajedmo sa njima na terenu probamo da dođemo do čuda! Ovo je i provera koliko se zaista voli Zvezda i cene njeni uspesi u evropskim okvirima!

SVI NA STADION!", pozivaju "delije".

