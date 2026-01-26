Politika

POZNATO KO JE OSKRNAVIO GAVRILA PRINCIPA: Ove dve blokaderke prosule crvenu farbu po spomeniku (FOTO)

В.Н.

26. 01. 2026. u 09:58

JOŠ jedan sraman potez blokadera je izazvao buru emocija među građanima.

ПОЗНАТО КО ЈЕ ОСКРНАВИО ГАВРИЛА ПРИНЦИПА: Ове две блокадерке просуле црвену фарбу по споменику (ФОТО)

Foto: Društvene mreže

Naime, A.P. ( 24) i M.T.( 25), obe članice NVO inicijativa mladih i aktivni studenti u blokadi su prosule crvenu farbu na spomenik Gavrilu Principu.

