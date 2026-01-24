TRAMP UDARIO NA OVU ZEMLJU: Oni se protive Zlatnoj kupoli iznad Grenlanda, izabrali su saradnju sa Kinom

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp saopštio je sinoć da se Kanada protivi izgradnji sistema protivraketne odbrane „Zlatna kupola“ iznad Grenlanda.

Foto: Profimedia

- Kanada se protivi izgradnji Zlatne kupole iznad Grenlanda, iako bi Zlatna kupola zaštitila Kanadu - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je, takođe, napomenuo da je Kanada umesto toga izabrala saradnju sa Kinom, koja bi ih, prema njegovim rečima, ''pojela'' u roku od godinu dana.

Tramp je ranije u intervjuu za CNBC rekao da bi okvirni sporazum za Grenland podrazumevao da SAD i saveznici zajedno rade na američkom sistemu protivraketne odbrane "Zlatna kupola" i "prava na minerale" na Grenlandu.