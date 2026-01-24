Svet

TRAMP UDARIO NA OVU ZEMLJU: Oni se protive Zlatnoj kupoli iznad Grenlanda, izabrali su saradnju sa Kinom

Новости онлине

24. 01. 2026. u 07:34

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp saopštio je sinoć da se Kanada protivi izgradnji sistema protivraketne odbrane „Zlatna kupola“ iznad Grenlanda.

Foto: Profimedia

- Kanada se protivi izgradnji Zlatne kupole iznad Grenlanda, iako bi Zlatna kupola zaštitila Kanadu - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je, takođe, napomenuo da je Kanada umesto toga izabrala saradnju sa Kinom, koja bi ih, prema njegovim rečima, ''pojela'' u roku od godinu dana.

Tramp je ranije u intervjuu za CNBC rekao da bi okvirni sporazum za Grenland podrazumevao da SAD i saveznici zajedno rade na američkom sistemu protivraketne odbrane "Zlatna kupola" i "prava na minerale" na Grenlandu.

