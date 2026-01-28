Svet

TRAMP IZDAO UDARNO NAREĐENJE: Dodatna armada američkih vojnih brodova plovi ka Iranu

В.Н.

28. 01. 2026. u 09:11

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da dodatna „armada“ američkih vojnih brodova plovi ka Iranu.

Foto: Gemini

On je na skupu u američkoj saveznoj državi Ajova rekao i da se nada da će Iran pristati na sporazum, prenosi Sinhua.

„Još jedna prelepa armada se lepo kreće ka Iranu upravo sada, videćemo“, izjavio je Tramp.

Dan ranije, udarna grupa nosača aviona "USS Abraham Linkoln" raspoređena je na Bliski istok zbog tenzija izazvanih nasilnim protestima u Iranu, saopštila je Centralna komanda SAD.

(Sputnjik)

