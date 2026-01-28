ŠOK U MELBURNU! Legenda zaprepastila teniski svet: Novak Đoković se povlači sa Australijan opena?

Novak Đoković stigao je do polufinala Australijan opena na nesvakidašnji način.

Bio je u velikim problemima Novak, Lorenco Museti je vodio sa 2:0 u setovima, a Đokovića su mučili žuljevi na stopalu, ali se onda Italijan povredio i u trećem setu predao je meč srpskom teniseru.

Koliko raduje plasman Đokovića u polufinale, toliko brinu i jezive slike Novakovog stopala tokom medicinskog tajm-auta koji je tražio. Srbin je bio u velikim bolovima koji su bili vidni svima, a kada vidite fotografije njegovog stopala - jasno vam je kroz šta je sve prošao.

Posle toga je Mats Vilander kao stručni konsultant "Eurosporta" analizirao šta se dešavalo i uplašio navijače Novaka Đokovića. Legendarni Šveđanin je najavio da bi se Srbin mogao da se povuče sa terena.

- Ne možete da nastavite da igrate sa ovakvom povredom. Mora da je baš utučen, igrao je sjajan turnir, mnogo je napredovao. Prepona je problem. Teško je sa takvom povredom da se pomeraš sa jedne strane na drugu. Možete možda da trčite napred i da džogirate ili sprint, ali ne možete da se krećete sa strane na stranu. Takav problem može da postane hroničan, imao sam isti problem kada sam igrao. Uspevao sam da igram uprkos bolu ponekad, ali takav problem ne nestaje", pojasnio je Vilander i posavetovao Lorenca da radi na jačanju tela i da bude strpljiv kod ovakve povrede gde oporavak traje oko mesec dana.

Naime, Novak Đoković je do polufinala prošao sa ukupno dva sata provedena na terenu. Jakub Menšik mu je predao meč bez borbe, a Muzeti se povukao posle dva časa igre.

- Malo je zabrinjavajuće, rekao je i Novak to sam u intervjuu. Da nije igrao meč osmine finala, da je ovaj meč sa Muzetijem bio verovatno najgori na turniru i da je igrao bolje pre ovog meča. Ima velike probleme i sa žuljevima."

Rejčel Sringer ga je potom upitala da li misli da će Novak sada da se vrati na trening pošto nije proveo previše vremena na terenu. Bivši švedski teniser je spomenuo i mogućnost predaje srpskog igrača u polufinalu zbog problema sa žuljevima...

- Mislim da neće to uraditi danas. Treniraće sutra. Da je dobio ovaj meč, sutra bi verovatno trenirao oko sat vremena. Sada će da promeni plan, igraće verovatno neke poene. Očekujem da će tražiti nekog dobrog igrača da ga testira pred polufinale. Ima problem sa žuljevima, ne želi da provede previše vremena na terenu. Poslednja stvar koju želi je da igra protiv Sinera ili Šeltona kao danas. Pre bi sa tim velikim žuljem stao i ne bi igrao taj meč uopšte. Malo je zabrinjavajuće za njega, iako je prošao dalje", zaključio je Vilander.

Đoković će meč polufinala igrati u petak protiv boljeg iz duela Janika Sinera (Italija) i Bena Šeltona (Amerika).

