"ŽELU DA OSTANU U OVOJ ZEMLJI": Blamantan govor rektora Đokića koji morate da čujete (VIDEO)

REKTOR Vladan Đokić "briljirao" je tokom jednog svog obraćanja.

Foto: Printskrin/X/ Aleksandar Vasilic

Đokić je svoj govor morao da čita, ali ni to mu nije bilo od velike pomoći. Izgovor nekih reči nije mu baš išao od ruke.

- Zbog toga što ŽELU da ostanu u ovoj zemlji i žive normalnim životom - kazao je Đokić tokom izlaganja.

Dame i gospode - REKTOR!

Zasto cita, zasto ne iz glave?

A kad vec cita, zasto ne zna da izgovori? pic.twitter.com/Vjf7HLKJms — Aleksandar Vasilic (@FotoNsX) January 27, 2026