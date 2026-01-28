"ŽELU DA OSTANU U OVOJ ZEMLJI": Blamantan govor rektora Đokića koji morate da čujete (VIDEO)
REKTOR Vladan Đokić "briljirao" je tokom jednog svog obraćanja.
Đokić je svoj govor morao da čita, ali ni to mu nije bilo od velike pomoći. Izgovor nekih reči nije mu baš išao od ruke.
- Zbog toga što ŽELU da ostanu u ovoj zemlji i žive normalnim životom - kazao je Đokić tokom izlaganja.
U narednom video možete poslušati kako je to zvučalo.
Preporučujemo
BLOKADERI FALSIFIKOVALI IZBORNE ANKETE? Ubrzo im stigao demanti iz EU
27. 01. 2026. u 18:50
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
GRAD NA RUBU PONORA: Klizišta odnela zemljište ispod kuća na Siciliji - snimci su JEZIVI (VIDEO/FOTO)
KATASTROFALNO nevreme koje je pogodilo jug Italije izazvalo je nezapamćenu štetu, a najkritičnije je na Siciliji, gde se u gradu Nišemiju urušio čak četiri kilometra dug deo litice. Zbog klizišta je više od hiljadu ljudi hitno evakuisano, jer je klizište bukvalno odnelo zemlju ispod kuća.
27. 01. 2026. u 11:26
Komentari (0)