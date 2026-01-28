Politika

"ŽELU DA OSTANU U OVOJ ZEMLJI": Blamantan govor rektora Đokića koji morate da čujete (VIDEO)

В. Н.

28. 01. 2026. u 10:11

REKTOR Vladan Đokić "briljirao" je tokom jednog svog obraćanja.

ЖЕЛУ ДА ОСТАНУ У ОВОЈ ЗЕМЉИ: Бламантан говор ректора Ђокића који морате да чујете (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/ Aleksandar Vasilic

Đokić je svoj govor morao da čita, ali ni to mu nije bilo od velike pomoći. Izgovor nekih reči nije mu baš išao od ruke.

- Zbog toga što ŽELU da ostanu u ovoj zemlji i žive normalnim životom - kazao je Đokić tokom izlaganja.

U narednom video možete poslušati kako je to zvučalo.

