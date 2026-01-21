ULICE POTPUNO POTOPLJENE U ATINI: Vozači ostali zaglavljeni u vozilima (FOTO/VIDEO)

OLUJA koja je zahvatila Grčku ranije jutros, izazvalo je potpuni kolaps u saobraćaju i nestanak struje i pojedinim delovima prestonice.

AP Photo/Petros Giannakouris

Kako prenose lokalni mediji, prekidi su trajali i do dva sata u naseljima Pagrati, Mošato, Ano Glifada, Ano Vula, Vula, Nikeja, Renti i Tavros.

AP Photo/Petros Giannakouris

Na ulicama u Glifadi, Tatoiju i Glika Neri vozači su ostali zarobljeni, dok je saobraćajna policija blokirala bulevar Vulijagmenis u Glifadi iz predostrožnosti.

Happening now in Athens #greece flooding after torrential rain pic.twitter.com/R7M611aDPq — Maria Paravantes (Μαρία Παραβάντη) (@MariaParavantes) January 21, 2026

Zvaničnici su apelovali na stanovnike naselja Goritsa, zapadno od Atine, da se evakuišu ka obližnjem području Genoktonija, nakon što se lokalni potok izlio iz korita.

AP Photo/Petros Giannakouris

Vatrogasna služba primila je više od 75 poziva širom šireg područja Atine od srede popodne, intervenišući zbog ispumpavanja vode i uklanjanja oborenog drveća u centralnim, južnim i zapadnim delovima grada.

- Voda je skoro do kolena. Kiša jako pada, dobili smo drugo upozorenje za nevreme. Struja nam je u jednom trenutku nestala, ali ubrzo se vratila - rekao je srpski turista za "Novosti".

Novosti