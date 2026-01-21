ULICE POTPUNO POTOPLJENE U ATINI: Vozači ostali zaglavljeni u vozilima (FOTO/VIDEO)
OLUJA koja je zahvatila Grčku ranije jutros, izazvalo je potpuni kolaps u saobraćaju i nestanak struje i pojedinim delovima prestonice.
Kako prenose lokalni mediji, prekidi su trajali i do dva sata u naseljima Pagrati, Mošato, Ano Glifada, Ano Vula, Vula, Nikeja, Renti i Tavros.
Na ulicama u Glifadi, Tatoiju i Glika Neri vozači su ostali zarobljeni, dok je saobraćajna policija blokirala bulevar Vulijagmenis u Glifadi iz predostrožnosti.
Zvaničnici su apelovali na stanovnike naselja Goritsa, zapadno od Atine, da se evakuišu ka obližnjem području Genoktonija, nakon što se lokalni potok izlio iz korita.
Vatrogasna služba primila je više od 75 poziva širom šireg područja Atine od srede popodne, intervenišući zbog ispumpavanja vode i uklanjanja oborenog drveća u centralnim, južnim i zapadnim delovima grada.
- Voda je skoro do kolena. Kiša jako pada, dobili smo drugo upozorenje za nevreme. Struja nam je u jednom trenutku nestala, ali ubrzo se vratila - rekao je srpski turista za "Novosti".
