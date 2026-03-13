NOVI DETALJI TEŠKE NESREĆE KOD UGRINOVACA: Mladić i devojka sleteli u kanal, pa udarili u betonski most, nije im bilo spasa
MLADIĆ i devojka stari 19 godina poginuli su u saobraćajnoj nesreći kada je njihov automobil sleteo s puta u kanal u naselju Busije kod Ugrinovaca, a druga devojka, takođe stara 19 godina teško je povređena, i prevezena u bolnicu.
Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u 21.59 časova, a prema prvim informacijama, automobil marke "pežo" u kom su bili je sleteo sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.
Više detalja o saobraćajnoj nesreći biće poznato nakon uviđaja.
(Kurir)
