Nesreće

NOVI DETALJI TEŠKE NESREĆE KOD UGRINOVACA: Mladić i devojka sleteli u kanal, pa udarili u betonski most, nije im bilo spasa

Дејана Калинић
Dejana Kalinić

13. 03. 2026. u 08:29

MLADIĆ i devojka stari 19 godina poginuli su u saobraćajnoj nesreći kada je njihov automobil sleteo s puta u kanal u naselju Busije kod Ugrinovaca, a druga devojka, takođe stara 19 godina teško je povređena, i prevezena u bolnicu.

НОВИ ДЕТАЉИ ТЕШКЕ НЕСРЕЋЕ КОД УГРИНОВАЦА: Младић и девојка слетели у канал, па ударили у бетонски мост, није им било спаса

Foto: Novosti

Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u 21.59 časova, a prema prvim informacijama, automobil marke "pežo" u kom su bili je sleteo sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.

Više detalja o saobraćajnoj nesreći biće poznato nakon uviđaja.

(Kurir)

BONUS VIDEO: Osumnjičenom za ubistvo kod Kragujevca stavljene lisice na ruke

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i Iranci izađite na ulice
Svet

0 0

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"

SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.

12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ciklus i gubitak gvožđa: Skriveni razlog za umor kod mnogih žena

Ciklus i gubitak gvožđa: Skriveni razlog za umor kod mnogih žena