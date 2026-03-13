JAVILI SE ODGOVORNI: Poznato ko je srušio američki vojni avion u Iraku

KROVNA grupa oružanih frakcija koje podržava Iran, Islamski otpor u Iraku, saopštila je da je ona odgovorna za obaranje američkog vojnog aviona za dopunu goriva u zapadnom Iraku.

Ta grupa je u saopštenju navela da je oborila avion tipa KC-135 "u odbrani suvereniteta i vazdušnog prostora zemlje", preneo je Rojters.

Američka Centralna komanda saopštila je sinoć da je tokom operacija povezanih sa ratom protiv Irana izgubljen avion za dopunu goriva u vazduhu tipa KC-135 u "prijateljskom vazdušnom prostoru" iznad Iraka, dok su potraga i spasavanje posade u toku.

U.S. Aircraft Crash in Iraq



​The U.S. Central Command has acknowledged the loss of an aerial refueling tanker in western Iraq, which went down during its participation in the war against Iran.



​The incident occurred in the airspace of western Iraq due to what was described as… https://t.co/13BFKXHX4r pic.twitter.com/giVRw320zE — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) March 12, 2026

U incidentu su, kako navodi CENTCOM u objavi na društvenoj mreži Iks, učestvovala dva aviona, od kojih se jedan srušio u zapadnom Iraku, dok je drugi bezbedno sleteo.

- Incident nije posledica neprijateljske niti prijateljske vatre - navodi se u objavi američke Centralne komande.

SAD i Izrael su započeli napad velikih razmera na Iran 28. februara, nakon čega je Iran uzvratio odmazdnim udarima na Izrael i SAD, kao i na američke vojne objekte u zemljama regiona.

