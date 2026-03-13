Svet

JAVILI SE ODGOVORNI: Poznato ko je srušio američki vojni avion u Iraku

Дејана Калинић
Dejana Kalinić

13. 03. 2026. u 08:44

KROVNA grupa oružanih frakcija koje podržava Iran, Islamski otpor u Iraku, saopštila je da je ona odgovorna za obaranje američkog vojnog aviona za dopunu goriva u zapadnom Iraku.

ЈАВИЛИ СЕ ОДГОВОРНИ: Познато ко је срушио амерички војни авион у Ираку

Foto: Printskrin/Iks/@khaledmahmoued1

Ta grupa je u saopštenju navela da je oborila avion tipa KC-135 "u odbrani suvereniteta i vazdušnog prostora zemlje", preneo je Rojters.

Američka Centralna komanda saopštila je sinoć da je tokom operacija povezanih sa ratom protiv Irana izgubljen avion za dopunu goriva u vazduhu tipa KC-135 u "prijateljskom vazdušnom prostoru" iznad Iraka, dok su potraga i spasavanje posade u toku.

U incidentu su, kako navodi CENTCOM u objavi na društvenoj mreži Iks, učestvovala dva aviona, od kojih se jedan srušio u zapadnom Iraku, dok je drugi bezbedno sleteo.

- Incident nije posledica neprijateljske niti prijateljske vatre - navodi se u objavi američke Centralne komande.

SAD i Izrael su započeli napad velikih razmera na Iran 28. februara, nakon čega je Iran uzvratio odmazdnim udarima na Izrael i SAD, kao i na američke vojne objekte u zemljama regiona.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

