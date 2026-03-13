FUDBALSKA SRBIJA JE ZATEČENA! Brat Partizanovog prvotimca stigao kod Dejana Stankovića
Nova lica na Marakani!
Trening kamp Crvene zvezde postao je bogatiji za nekoliko talentovanih fudbalera Grafičara, koje je stručni štab, na čelu sa Dejanom Stankovićem, odlučio da testira u radu sa prvim timom, piše "Meridiansport".
Ipak, jedno ime posebno privlači pažnju javnosti – Balša Vukotić. Ovaj mladi levi bek (rođen 2004. godine) nosi prezime koje je već dobro poznato ljubiteljima domaćeg fudbala, ali na suprotnoj strani Topčiderskog brda.
Naime, Balša je rođeni brat Milana Vukotića, jednog od najboljih pojedinaca i motora igre Partizana. Ukoliko se Balša izbori za svoje mesto pod suncem u crveno-belom dresu, dobićemo jednu od najzanimljivijih fudbalskih priča u novijoj istoriji večitih – rođenu braću u dva suprotstavljena tabora.
Inače, Vukotić je u redove Zvezdinog razvojnog tima stigao prošlog leta iz crnogorskog Mornara. Njegov put ka prvom timu ubrzan je odlaskom Davida Đurića u austrijski Volfsberger, nakon čega je Balša postao nezamenljiv uz levu aut-liniju Grafičara. Ove sezone je upisao 19 nastupa, a posebno se istakao u velikom uspehu tima Marka Neđića, kada je Grafičar eliminisao Mačvu i obezbedio plasman u polufinale Kupa Srbije.
Poziv na treninge prvog tima nije slučajan. Na stadionu "Rajko Mitić" se uveliko razmišlja o letnjem prelaznom roku. Sve su glasnije spekulacije o odlasku Naira Tiknizjana, a s obzirom na ogroman talenat Adema Avdića, nije isključeno da za njega stigne ponuda koju će klub teško odbiti. U takvoj konstelaciji snaga, Balša Vukotić dobija idealnu priliku da uveri Dejana Stankovića da je on rešenje za budućnost na poziciji levog beka.
