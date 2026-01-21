Svet

"RUSI TRAŽE TAJ SASTANAK": Vitkof najavio susret sa Putinom u četvrtak

В. Н.

21. 01. 2026. u 12:04

SPECIJALNI izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof najavio je danas da će se u četvrtak, 22. januara sastati u Moskvi sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Foto: Tanjug/AP

Vitkof je u intervjuu za CNBS rekao da bi trebalo da se "sastane sa Putinom u četvrtak" i da "Rusi traže taj sastanak", što je, kako je naveo, "značajna izjava sa njihove strane", objavio je Rojters.

Sekretar za štampu Kremlja Dmitrij Peskov odbio je danas da otkrije detalje  sastanka u Davosu između šefa Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kirila Dmitrijeva i specijalnog predstavnika ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, i američke delegacije u kojoj su bili Vitkof i Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa. 

On je objasnio da je sastanak bio privatan i da se sva pitanja vezana za ukrajinsko rešenje razmatraju iza zatvorenih vrata, prenosi RIA Novosti.

I ruski i američki predstavnici su pohvalili rezultate sastanka, a Dmitrijev je novinarima rekao da rusko - američki sastanci teku konstruktivno, dok je Vitkof nazvao razgovore "veoma pozitivnim", navodi agencija.

(Tanjug)

