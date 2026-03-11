OBJAVLJEN NOVI SNIMAK IZ TEHERANA: Spasioci satima tragaju za preživelima posle stravičnog napada (VIDEO)
POJAVIO se novi snimak potrage za preživelima nakon napada Izraela i Amerike na trg Resalat u Teheranu.
- Čekamo naređenje da uđemo u ruševine - kaže iranski spasilac sa lica mesta. Timovi za uklanjanje ruševina, spasioci i psi tragači već satima rade u smenama, dok u pogođenoj zoni traje pretraga.
Kako je Sputnjik je objavio, neki od pasa su povređeni u prethodnim sektorima, ali spasilačke ekipe nastavljaju operaciju bez prekida.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
