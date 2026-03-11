Svet

OBJAVLJEN NOVI SNIMAK IZ TEHERANA: Spasioci satima tragaju za preživelima posle stravičnog napada (VIDEO)

Дејана Калинић
11. 03. 2026. u 08:02

POJAVIO se novi snimak potrage za preživelima nakon napada Izraela i Amerike na trg Resalat u Teheranu.

Foto: Printskrin

- Čekamo naređenje da uđemo u ruševine - kaže iranski spasilac sa lica mesta. Timovi za uklanjanje ruševina, spasioci i psi tragači već satima rade u smenama, dok u pogođenoj zoni traje pretraga.

Kako je Sputnjik je objavio, neki od pasa su povređeni u prethodnim sektorima, ali spasilačke ekipe nastavljaju operaciju bez prekida.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

