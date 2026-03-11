OBJAVLJEN NOVI SNIMAK IZ TEHERANA: Spasioci satima tragaju za preživelima posle stravičnog napada (VIDEO)

SVI se još uvek sećamo scena sa početka rata u Ukrajini, kada su ljudi bežali iz zemlje noseći svoje pse i mačke u naručju. Njihovi ljubimci bili su članovi porodice i nisu nameravali da ih se odreknu bez borbe. Mnogima je prisustvo stvorenja u naručju komplikovalo bekstvo iz zemlje, ali nisu ni pomišljali da je ostave.