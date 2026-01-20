Svet

DMITRIJEV POSLE SASTANKA SA VITKOFOM: Sve više ljudi shvata ispravnost ruskog stava

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 01. 2026. u 21:33

SVE više ljudi shvata ispravnost ruskog stava, izjavio je danas specijalni izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev nakon sastanka u Davosu sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom Donalda Trampa.

Foto: Profimedia

Oni su se sastali na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu kako bi razgovarali o rešavanju ukrajinske krize, preneo je Sputnjik.

-Sastanci su konstruktivni i sve više ljudi uviđa ispravnost ruske pozicije, rekao je Dmitrijev novinarima posle razgovora koji je trajao više od dva sata.

Vitkof je izjavio da su njegovi današnji razgovori sa Dmitrijevim prošli dobro.

-Bili su veoma pozitivni, rekao je Vitkof za RIA Novosti.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je ranije danas da će se sastanak između Dmitrijeva, Vitkofa i Kušnera održati 20. i 21. januara.

Precizirao je da će glavna tema sastanka biti trgovina, ekonomski i investicioni razvoj, jer, kako je naveo, Rusija podržava obnavljanje tih odnosa.

Pored toga, Dmitrijev planira da prenese informacije o rešavanju sukoba u Ukrajini, naveo je portparol ruskog predsednika.

(Tanjug)

