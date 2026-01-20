DMITRIJEV POSLE SASTANKA SA VITKOFOM: Sve više ljudi shvata ispravnost ruskog stava
SVE više ljudi shvata ispravnost ruskog stava, izjavio je danas specijalni izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev nakon sastanka u Davosu sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom Donalda Trampa.
Oni su se sastali na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu kako bi razgovarali o rešavanju ukrajinske krize, preneo je Sputnjik.
-Sastanci su konstruktivni i sve više ljudi uviđa ispravnost ruske pozicije, rekao je Dmitrijev novinarima posle razgovora koji je trajao više od dva sata.
Vitkof je izjavio da su njegovi današnji razgovori sa Dmitrijevim prošli dobro.
-Bili su veoma pozitivni, rekao je Vitkof za RIA Novosti.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je ranije danas da će se sastanak između Dmitrijeva, Vitkofa i Kušnera održati 20. i 21. januara.
Precizirao je da će glavna tema sastanka biti trgovina, ekonomski i investicioni razvoj, jer, kako je naveo, Rusija podržava obnavljanje tih odnosa.
Pored toga, Dmitrijev planira da prenese informacije o rešavanju sukoba u Ukrajini, naveo je portparol ruskog predsednika.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
ODRŽAN SASTANAK RUSKE I AMERIČKE DELEGACIJE Vitkof: Veoma pozitivno
20. 01. 2026. u 20:03
KURT VOLKER U DAVOSU: Razgovori sa Rusijom neće dovesti do mira
19. 01. 2026. u 23:11
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)