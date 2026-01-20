NAMET NA ŠAMPANJAC: Emanuel Makron odbio Trampovu ideju o "Odboru za mir", američki predsednik oštro reagovao

Donald Tramp je zapretio je da će uvesti carine od 200 odsto na francuska vina i šampanjce, posle odbijanja Emanuela Makrona da se pridruži njegovom "Odboru za mir".

Foto: Profimedia

Jelisejska palata je odmah reagovala, ocenivši ove pretnje namenjene uticanju na francusku spoljnu politiku kao neprihvatljive i neefikasne.

– Tako je rekao? Pa dobro, niko ga ne želi, jer će uskoro ostati bez mandata. Uvešću carine od 200 odsto na njegova vina i šampanjce. I on će nam se pridružiti. Ali, nije obavezan da to učini – poručio je Tramp novinarima na Floridi povodom Makronovog stava, u ponedeljak uveče po američkom vremenu, dok je u Evropi već bila duboka noć.

Prema Trampovoj zamisli, države kandidati za stalno mesto u ovom savetu koji je osmislio, morale bi da plate više od milijardu dolara u gotovini, stoji između ostalog u "povelji" čiji su sadržaj konsultovali francuski mediji i koja Donaldu Trampu daje veoma široka ovlašćenja, uključujući i de fakto pravo veta na odluke.

Ističe se da su mnogi strani lideri dobili poziv da se pridruže ovom novom telu koje je predložio Tramp i kojim bi on i predsedavao, a čiji je cilj da donosi odluke radi rešavanja sukoba u svetu, što bi, kako ističu u Parizu, faktički bila konkurencija Ujedinjenim nacijama.

Za sada niko, osim Makrona, nije saopštio da li će da prihvati poziv. Iz okruženja francuskog predsednika u ponedeljak stigla je informacija da Francuska u ovoj fazi ne namerava da pruži pozitivan odgovor. Tramp je rekao da je pozvao i ruskog predsednika Vladimira Putina da se pridruži "Odboru za mir", dok je Peking u utorak takođe potvrdio da je dobio poziv iz Vašingtona, ne precizirajući kako će na to da odgovori.

„Odbor za mir“ je prvobitno bio zamišljen kao telo koje bi nadgledalo obnovu Gaze. Međutim, nacrt "povelje", do kojeg je došla agencija AFP, ne pominje izričito palestinsku teritoriju, već, kako ističu u Francuskoj, širi cilj ka doprinosu rešavanju oružanih sukoba širom sveta.

Ke d'Orsej je u ponedeljak najpre saopštio da razmatra odredbe predloženog teksta kao osnovu za novu instancu, čiji projekat prevazilazi isključivo situaciju u Gazi, da bi zatim reagovao Makron. I list "Mond" je, pozivajući se na izvore iz Jelisejske palate, preneo stav Francuske da američka inicijativa prevazilazi okvir Gaze i otvara krupna pitanja, naročito u pogledu poštovanja principa i strukture UN "koji ni u kom slučaju ne smeju biti dovedeni u pitanje“. Nakon toga su usledili francusko odbijanje i Trampova reakcija.

– Primili smo k znanju izjave Donalda Trampa. Kao što smo uvek naglašavali, carinske pretnje s ciljem uticanja na našu spoljnu politiku su neprihvatljive i neefikasne – preneli su francuski mediji, pozivajući se na izvore bliske Emanuelu Makronu.

Francuska ministarka poljoprivrede Ani Ženvar ocenila je Trampove izjave kao „neprijateljske“.

– Ovo je izuzetno šokantno, jer je brutalno, ima za cilj da prisili, i predstavlja sredstvo ucene. Imamo trgovinske alate da mu se suprotstavimo. Na Evropljanima je da preuzmu odgovornost – poručila je oštro ministarka.

Reagovali su i francuski poljoprivrednici, zabrinuti zbog aktuelnih globalnih dešavanja.

– Evropa mora da prestane da trpi ova odmeravanja snaga sa Donaldom Trampom koji brani svoju privredu, a u suštini razara deo svetske ekonomije kako bi vladao. Govori se o 200 odsto, ne znam na čemu će se završiti, ali uopšteno, Evropa mora da se probudi kako bi zaštitila svoje proizvođače i potrošače – izjavio je Erve Lapi, generalni sekretar najjačeg francuskog poljoprivrednog sindikata FNSEA.

Uvođenje carina od 200 odsto predstavljalo bi težak udarac za francuske proizvođače vina. Ovo nije prvi put da američki predsednik preti Francuskoj na takav način. Već mesecima Donald Tramp umnožava carinske pretnje francuskim vinarima. Takvu mogućnost nagovestio je još u martu, ukoliko bi se trgovinske tenzije pogoršale. Pretnje su zabrinule francuske vinogradare i izvoznike.

Sa blizu 6 milijardi evra godišnjeg prometa i oko 30.000 direktnih radnih mesta, sektor šampanjca predstavlja jedan od ključnih aktera francuske ekonomije. U SAD su prema podacima iz 2023. godine izvezli oko 30 miliona boca, u vrednosti od 810 miliona evra.