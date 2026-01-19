EU NA CEDILU, NATO U ZABORAV: Brisel razmatra stvaranje novog bezbednosnog saveza

U Evropi, usred neslaganja sa Vašingtonom, razmatra se mogućnost stvaranja novog bezbednosnog saveza bez učešća SAD.

"Politiko" piše o tome .

Napominje se da bi osnova za novi savez mogao biti "koalicija voljnih".

- Novi sporazum neće isključiti saradnju sa Amerikom, ali je neće ni uzimati zdravo za gotovo - navodi se u članku.

Prema publikaciji, visoki evropski zvaničnici smatraju da predsednik SAD Donald Tramp više nije pouzdan trgovinski partner ili bezbednosni saveznik za Evropu.