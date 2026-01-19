Svet

EU NA CEDILU, NATO U ZABORAV: Brisel razmatra stvaranje novog bezbednosnog saveza

Novosti online

19. 01. 2026. u 18:30

U Evropi, usred neslaganja sa Vašingtonom, razmatra se mogućnost stvaranja novog bezbednosnog saveza bez učešća SAD.

ЕУ НА ЦЕДИЛУ, НАТО У ЗАБОРАВ: Брисел разматра стварање новог безбедносног савеза

Foto: Profimedia, Depositphotos

"Politiko" piše o tome .

Napominje se da bi osnova za novi savez mogao biti "koalicija voljnih".

- Novi sporazum neće isključiti saradnju sa Amerikom, ali je neće ni uzimati zdravo za gotovo - navodi se u članku.

Prema publikaciji, visoki evropski zvaničnici smatraju da predsednik SAD Donald Tramp više nije pouzdan trgovinski partner ili bezbednosni saveznik za Evropu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
Svet

0 0

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...