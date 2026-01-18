Svet

HAKOVANA IRANSKA DRŽAVNA TELEVIZIJA NA SATELITU: Emitovani pozivi na ustanak i svrgavanje vlasti! (VIDEO)

В.Н.

18. 01. 2026. u 23:30

Nekoliko iranskih državnih televizijskih kanala koji se emituju preko satelita Badr hakovano je danas!

Foto: x printskrin/IranIntl_En

Tokom programa su puštani snimci protesta, kao i pozivi izgnanog Reze Pahlavija da se građani pridruže demonstracijama i da se vojne snage stave na stranu demonstranata.

Iranska državna radiotelevizija oslanja se na satelit Badr za prenos više svojih regionalnih televizijskih kanala širom zemlje.

Badr je naziv za seriju komunikacionih satelita u vlasništvu saudijske kompanije Arabsat.

Za Iran je Badr važan jer preko njega državna televizija emituje lokalne kanale širom zemlje, pa poruke mogu istovremeno da stignu do određenog broja gledalaca.

(IranInternational) 

