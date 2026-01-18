PEZEŠKIJAN BRUTALNO ZAPRETIO: Napad na vrhovnog vođu ravan napadu na Iran (FOTO)
NAPAD na vrhovnog vođu jednak je ratu protiv Irana, izjavio je iranski predsednik Masud Pezeškijan.
„Ako i postoje bilo kakvi problemi i teškoće u životu dragog iranskog naroda, jedan od glavnih uzroka je dugogodišnje neprijateljstvo i nehumane sankcije američke vlade i njenih saveznika. Napad na vrhovnog vođu jednak je pravom ratu protiv Irana“, napisao je Pezeškijan na društvenoj mreži Iks.
Protesti u Iranu počeli su krajem decembra 2025. godine zbog devalvacije nacionalne valute. Nakon poziva Reze Pahlavija, sina svrgnutog šaha Irana, 8. januara, protesti su eskalirali u nerede praćeni skandiranjem protiv iranskog političkog sistema. U zemlji je isključen internet, a prijavljene su žrtve i među demonstrantima i pripadnicima policije. Teheran je povratio kontrolu nad situacijom 12. januara.
Predsednik SAD Donald Tramp je zbog protesta obustavio sve kontakte sa iranskim zvaničnicima, podržao demonstrante i dozvolio svaku moguću akciju protiv Irana, uključujući vazdušne napade. Teheran je, sa svoje strane, naveo da izjave američkog lidera predstavljaju pretnju suverenitetu ove zemlje.
Tramp je u subotu izjavio da smatra da je Iranu potrebno novo rukovodstvo.
(Sputnjik)
