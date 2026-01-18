Svet

PEZEŠKIJAN BRUTALNO ZAPRETIO: Napad na vrhovnog vođu ravan napadu na Iran (FOTO)

В.Н.

18. 01. 2026. u 18:12

NAPAD na vrhovnog vođu jednak je ratu protiv Irana, izjavio je iranski predsednik Masud Pezeškijan.

ПЕЗЕШКИЈАН БРУТАЛНО ЗАПРЕТИО: Напад на врховног вођу раван нападу на Иран (ФОТО)

Foto: Printscreen

„Ako i postoje bilo kakvi problemi i teškoće u životu dragog iranskog naroda, jedan od glavnih uzroka je dugogodišnje neprijateljstvo i nehumane sankcije američke vlade i njenih saveznika. Napad na vrhovnog vođu jednak je pravom ratu protiv Irana“, napisao je Pezeškijan na društvenoj mreži Iks.

Protesti u Iranu počeli su krajem decembra 2025. godine zbog devalvacije nacionalne valute. Nakon poziva Reze Pahlavija, sina svrgnutog šaha Irana, 8. januara, protesti su eskalirali u nerede praćeni skandiranjem protiv iranskog političkog sistema. U zemlji je isključen internet, a prijavljene su žrtve i među demonstrantima i pripadnicima policije. Teheran je povratio kontrolu nad situacijom 12. januara.

Predsednik SAD Donald Tramp je zbog protesta obustavio sve kontakte sa iranskim zvaničnicima, podržao demonstrante i dozvolio svaku moguću akciju protiv Irana, uključujući vazdušne napade. Teheran je, sa svoje strane, naveo da izjave američkog lidera predstavljaju pretnju suverenitetu ove zemlje.

Tramp je u subotu izjavio da smatra da je Iranu potrebno novo rukovodstvo.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!