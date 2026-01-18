BAŠ SKUPOCEN MIR: Tramp planira da osnuje odbor za mir - Za stalno članstvo traži milijardu dolara!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp planira da osnuje odbor za mir i želi da zemlje plate milijardu dolara da bi ostale u tom odboru, objavio je Blumberg, koji je imao uvid u nacrt osnivačke povelje.

Foto: AP

Prema tom nacrtu, Tramp bi bio prvi predsednik odbora za mir, a svaka država članica bi služila mandat od najviše tri godine od stupanja na snagu ove povelje, uz mogućnost obnavljanja članstva. Ističe se da se trogodišnji mandat članstva neće primenjivati na države članice koje uplate više od milijardu dolara odboru za mir u prvoj godini od stupanja povelje na snagu.

Kritičari su zabrinuti da Tramp pokušava da izgradi alternativu ili rivala Ujedinjenim nacijama, koje odavno kritikuje, ističe Blumberg. Odbor je u povelji opisan kao "međunarodna organizacija koja nastoji da promoviše stabilnost, obnovi pouzdanu i zakonitu upravu i obezbedi trajni mir u područjima pogođenim ili ugroženim sukobom", a postao bi zvaničan kada tri države članice pristanu na povelju.

Tramp je pozvao veliki broj svetskih lidera, uključujući argentinskog predsednika Havijera Mileja i kanadskog premijera Marka Karnija, da budu deo Odbora za mir za Gazu, koji bi bio formiran pod širim okriljem njegovog novog odbora za mir. Nekoliko evropskih zemalja pozvano je da se pridruži odboru za mir, rekli su neimenovani izvori za Blumberg.

Izvori navode da bi Tramp kontrolisao novac odbora za mir, što bi bilo neprihvatljivo za većinu zemalja koje bi potencijalno mogle da se pridruže odboru. Nekoliko zemalja se snažno protivi nacrtu Trampove povelje i rade na kolektivnom odbijanju predloga, dodali su izvori. Američki zvaničnik je potvrdio za Blumberg da, iako bi članovi mogli da se pridruže besplatno, članarina od milijardu dolara bi im omogućila stalno članstvo.

"Prikupljeni novac biće direktno iskorišćen za ispunjenje mandata Odbora za mir za obnovu Gaze", rekao je neimenovani zvaničnik.

Odbor za mir bi sazivao sastanke sa pravom glasanja najmanje jednom godišnje, navodi se u nacrtu povelje i dodaje da bi dnevni red morao da odobri Tramp. Takvi sastanci bi se sazivali najmanje jednom u tri meseca. Tramp bi, takođe, imao moć da razreši državu članstva, uz mogućnost veta dvotrećinske većine zemalja članica, a bio bi odgovoran i za odobravanje zvaničnog pečata odbora, navodi Blumberg.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

USTAŠE I SINOĆ DIVLjALE: "Za dom spremni" se orilo Splitom