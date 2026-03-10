Politika

RIČARD GRENEL UNIŠTIO LAŽNU PREDSEDNICU: Vjosa laže, tim Kurti-Osmani je katastrofa i svi mi to jasno vidimo

10. 03. 2026. u 16:22

TZV. predsednica Kosova Vjosa Osmani našla se na meti oštrih kritika i direktnog demantija iz okruženja Donalda Trampa, nakon što je pokušala da prikaže novu američku administraciju kao snažnog saveznika Prištine.

Foto: Profimedia

Šta tvrdi Vjosa Osmani? Prema navodima profila "kos_data" na mreži Iks Osmani je izjavila da je "druga Trampova administracija najviše prokosovski orijentisana američka administracija još od vremena Džordža Buša, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost".

Kako bi dodatno naglasila ovu tvrdnju, Osmani je dodala i da je prethodna, Bajdenova administracija, u kontinuitetu zahtevala ustupke od Prištine.

Međutim, pokušaj dodvoravanja novoj administraciji u Vašingtonu naišao je na brz i brutalan odgovor iz Trampovog tabora. Njene tvrdnje su direktno odbačene uz teške reči na račun trenutnog rukovodstva u Prištini:

- Ona laže. Tim Kurti-Osmani je bio katastrofa i svi mi to jasno vidimo. Ona će reći apsolutno bilo šta zarad sopstvenog političkog opstanka - odgovario je izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel.

