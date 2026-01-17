POTPUNA APOKALIPSA: Sneg u ovom delu Rusije napadao do četvrtog sprata zgrade - Sve zavejano (VIDEO)

SUROVI zimski uslovi koji traju na ruskoj Kamčatki praktično su zaustavili život. Jaki snežni nanosi nisu retkost, ali neobična jačina oluja paralisala je delimično najveći grad regiona.

Nanosi snega dostizali su visinu od tri metra, a ponekad i više. Škole su zatvorene, a preduzeća su prešla na rad od kuće.

Tužilaštvo Kamčatke pokrenulo je skoro 130 inspekcija nakon pritužbi stanovnika regiona u vezi sa posledicama snežne oluje, saopštava regionalna nadzorna agencija.

- Situacija ostaje izazovna zbog nenormalne količine padavina... Od 1. januara dogodilo se 19 havarija u komunalnim službama u regionalnoj prestonici, od kojih su dve rešene pre roka, a aktivnosti nadzora su u toku. Pored toga, skoro 130 inspekcija sprovedeno je kao odgovor na prijave lokalnih stanovnika primljene putem telefonske linije - navodi se u saopštenju, prenose RIA novosti.

Zaposleni u Tužilaštvu će oceniti rad svih agencija i organizacija uključenih u otklanjanje posledica snežnog nanosa, uključujući i sveobuhvatnost mera koje su preduzele.

Poluostrvo trenutno prolazi kroz radove na čišćenju nakon snažnog ciklona, koji je, prema Kamčatskom hidrometeorološkom centru, zahvatio region od 12. do 16. januara. Prema administraciji Petropavlovska-Kamčatskog, gradski autobuski saobraćaj i dalje je otežan. Stanovnici se prevoze terenskim vozilima - autobusima Ural iz Ministarstva vanrednih situacija i ruske Nacionalne garde.

Deo službenih vozila regionalne vlade i vozila kancelarije gradonačelnika regionalne prestonice takođe se koristi za prevoz putnika.

Zaposleni u regionalnim institucijama prebačeni su na rad od kuće odlukom guvernera, a većina poslodavaca donela je sličnu odluku po preporuci vlade.

U planinskim oblastima Kamčatke postoji opasnost od lavina, uključujući pretnju snežnih lavina sa krovova.

Stanovnicima Petropavlovska-Kamčatskog savetuje se da ne napuštaju svoje domove osim ako je apsolutno neophodno. Prema službama za vanredne situacije, u četvrtak su u gradu dve osobe stradale usled snežnih lavina sa krovova.

(euronews)

