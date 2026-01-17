U 2026. GODINI, ruski vojno-industrijski kompleks će uvesti novi talas sistema naoružanja u skoro svakoj oblasti ratovanja.

Foto: Printscreen/TV Zvezda/Profimedia

Očekuje se da će brojni dugoročni projekti dostići ključne faze testiranja ili ući u upotrebu, dok će se drugi pojaviti u ažuriranim konfiguracijama oblikovanim nedavnim operativnim iskustvom. Zajedno, ovi razvoji pružaju koristan pregled kretanja ruske vojne tehnologije u bliskoj budućnosti.

RT pruža pregled najznačajnijih platformi i sistema koji će verovatno definisati sledeću fazu modernizacije ruskih oružanih snaga – od strateških raketa i podmornica do sistema protivvazdušne odbrane, borbenih aviona i bespilotnih tehnologija. Ovi programi odražavaju dosledan fokus na preživljavanje, automatizaciju i asimetričnu prednost, kao i jasnu nameru da se nova rešenja brzo integrišu u aktivnu službu.

U ovom svetlu, razvoj događaja koji se očekuje 2026. godine najbolje je shvatiti ne kao spekulativne prototipove, već kao praktične nadogradnje namenjene za neposrednu upotrebu ruskih strateških snaga, mornarice, vazduhoplovstva i kopnenih trupa.

AVION PETE GENERACIJE: SU-75 ŠAH-MAT

Prvi let novog jednosednog, jednomotornog nadzvučnog lovca pete generacije, poznatog kao Su-75 šah-mat, očekuje se 2026. godine. Maketa je prvi put predstavljena na avio-salonu MAKS u avgustu 2021. godine. Nakon izrade, avion se priprema za probne letove.

Su-75 ima ogroman izvozni potencijal i veoma je tražen dodatak floti ruskog vazduhoplovstva na prvoj liniji fronta. Ovaj avion će zameniti MiG-29. Na globalnom tržištu, takmičiće se sa savremenim avionima generacije 4++ poput F-16 i drugih.

Foto: Profimedia

Su-75 je dizajniran da bude neprimetan, manevarski i nadzvučan. Njegova svestranost ga čini pogodnim i za borbu u vazduhu i za udarne misije. Ovo će biti prvi jednomotorni mlazni lovac napravljen u Rusiji. Lovci ove klase (npr. MiG-21 i MiG-23) proizvedeni su u Sovjetskom Savezu i činili su okosnicu frontovske borbene avijacije SSSR-a dugi niz godina.

STRATEŠKO PODVODNO ODVRAĆANjE: PROJEKAT 09851 HABAROVSK

Očekuje se da će Habarovsk, nova nuklearna podmornica Projekta 09851 koju je izgradila kompanija Sevmaš u Severodvinsku, početi sa pomorskim ispitivanjima 2026. godine.

Habarovsk nije obična podmornica – služiće kao glavni nosač bespilotnih podvodnih letelica (BPV) na nuklearni pogon „Posejdon“ koje se već testiraju. Trenutno, podmornica Belgorod učestvuje u ovim testovima, ali će Habarovsk služiti kao primarni nosač BPV.

Šest lansera za bezpilotne rakete „Posejdon“ biće instalirano u pramcu podmornice, a podmornica može biti opremljena i torpednim oružjem za samoodbranu.

Foto printskrin Youtube/news24 plus

Tehnička rešenja korišćena u izgradnji podmornice „Habarovsk“ oslanjaju se na razvoj druge strateške ruske podmornice – projekta „Borej-A“. Ovo osigurava uspešan završetak, testiranje i usvajanje podmornice sa jedinstvenim sistemom „Posejdon“ u rusku mornaricu.



INTERKONTINENTALNE RAKETE SLEDEĆE GENERACIJE: ZAMENA „TOPOLj-M“

Ove godine možemo očekivati i probna lansiranja novih interkontinentalnih balističkih raketa (MBR) na čvrsto gorivo. U periodu 2026-2027, one bi mogle početi da zamenjuju rakete „Topolj-M“ raspoređene krajem 1990-ih. Verovatno će biti testirane i verzije raketa bazirane u silosima i one sa mobilnim lansiranjem.

Foto: Printscreen



Iako specifične mogućnosti ovih novih raketa ostaju nepoznate, razumno je pretpostaviti da će koristiti napredniju tehnologiju čvrstog goriva i potencijalno imati vođene hipersonične bojeve glave umesto tradicionalnih balističkih bojevih glava. Za razliku od nosivosti raketa „Avangard“, ove bojeve glave bi mogle predstavljati drugu generaciju hipersonične opreme međukontinentalnih balističkih raketa.





SARMAT: VODEĆA RAKETA RUSKIH NUKLEARNIH SNAGA

Teška međukontinentalna balistička raketa „Sarmat“ na tečno gorivo trebalo bi da uđe u završnu fazu svog programa letačkog testiranja. Kada se ova faza završi, raketa će biti zvanično usvojena u upotrebu i raspoređena u okviru ruskih Strateških raketnih snaga sa sedištem u Užuru. „Sarmat“ će zameniti stariju međukontinentalnu balističku raketu „Vojvoda“, koja je razvijena krajem 1980-ih.

Foto: Printskrin Jutjub

Što se tiče energetskih mogućnosti, „Sarmat“ nadmašuje „Voevodu“ i bilo koju drugu međukontinentalnu balističku raketu u svetu; verovatno će nositi više opcija nosivosti, uključujući najmanje 10-14 konvencionalnih balističkih bojevih glava ili nekoliko hipersoničnih klizećih bojevih glava klase „Produkt 4202“ koje se koriste u sistemu „Avangard“. Njegove borbene sposobnosti učiniće „Sarmat“ vodećim brodom ruskih nuklearnih snaga odvraćanja.

HIPERSONIČNI UDAR NA MORU: CIRKON I FLOTA JASEN-M

Balistička raketa Cirkon, lansirana iz vazduha, dokazala se u ruskoj vojnoj operaciji u Ukrajini, a očekuje se da će proizvodnja porasti 2026. godine. Svakako su u toku napori za modernizaciju ovih raketa. Nuklearna podmornica K-572 Perm projekta Jasen-M 885M, koja je trenutno na ispitivanjima i očekuje se da će ući u službu 2026. godine, biće opremljena novim raketama Cirkon.

Foto printskrin youtube/Oružje Online/MO Rusije



Ova podmornica će biti prva operativna platforma koja će nositi varijantu rakete Cirkon za podvodno lansiranje. Sve podmornice klase Jasenь-M koje su trenutno u izgradnji takođe će biti snabdevene ovim raketama. Na kraju će biti nadograđeni i raniji modeli klase Jasen; ovo će značajno poboljšati protivbrodske i protivvazdušne mogućnosti ruske mornarice.

ADMIRAL NAHIMOV: OBNAVLjANjE TEŠKE POVRŠINSKE BORBENE MOĆI

2026. godine, teška nuklearna raketna krstarica Admiral Nahimov nastaviće pomorska ispitivanja i mogla bi ih čak i završiti. Možemo očekivati demonstracije njegove sposobnosti da lansira hipersonične rakete Cirkon, zajedno sa drugim sistemima naoružanja.

Foto printskrin Jutjub/FP Defense News



Kada bude potpuno operativan, Admiral Nahimov će postati najmoćniji ratni brod u ruskoj mornarici i jedan od najnaoružanijih površinskih borbenih brodova na svetu.

STRATEŠKA VAZDUŠNA I RAKETNA ODBRANA: S-500 PROMETEJ

Raspoređivanje raketnog sistema S-500 Prometej nastaviće se ove godine. Trenutno je ovo najnapredniji ruski antibalistički raketni sistem, sposoban da se suprotstavi praktično svakoj pretnji balističkih raketa.

Očekuje se da će ovi jedinstveni sistemi biti postavljeni u područjima visokog rizika i blizu kritičnih mesta koja zahtevaju robusnu zaštitu od vazdušnih napada ili pretnji iz bliskog svemira. Foto MO Rusije

SUPROTSTAVLjANjE PRETNjI DRONOVA: FPV PRESRETAČI I SISTEMI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Nekoliko vrsta dronova za presretanje razvija se za ruske kopnene snage. Ovi dronovi su dizajnirani da štite od neprijateljskih FPV dronova duž linija fronta. Stvaranje FPV presretača koji koriste veštačku inteligenciju u svojim sistemima upravljanja obezbediće efikasno otkrivanje i garantovano angažovanje neprijateljskih kamikaze dronova.



Foto MO Rusije



KOPNENA ROBOTIKA I PORAST BESPILOTNIH FORMACIJA

Razvijaju se i novi tipovi kopnenih dronova. Tokom 2025. godine, primetili smo značajan porast upotrebe kopnenih robota u zoni ruskih vojnih operacija. Ovaj trend će se nastaviti i 2026. godine, sa raznim novim dronima koji će biti raspoređeni, uključujući dronove za vatrene tačke, dronove sa protivtenkovskim vođenim raketama (ATGM), mobilne autonomne nosače za FPV dronove i dronove dizajnirane za prevoz povređenog osoblja i municije.

Foto printskrin Telegram sputniksrbija

Gde god se mogu koristiti kopneni roboti na točkovima ili gusenicama, očekuje se da će postati sastavni deo vojnih operacija. Temelji za ovo su već postavljeni. U 2026. godini očekujemo završetak osnivanja nove grane ruskih oružanih snaga posvećene bespilotnim sistemima. Iako je ovo posebno korisno za kopnene snage, mornarica i vazduhoplovstvo će takođe imati koristi od ovog razvoja.

Foto printskrin telegram/rosteh

MODERNA ARTILjERIJA ZA KOPNENE SNAGE: KOALICIJA-SV

Kopnene trupe očekuju dolazak novih samohodnih haubica Koalicija-SV kalibra 152 mm. Ovi sistemi ne sadrže samo naprednu elektroniku već i novu artiljerijsku platformu uporedivu sa najboljim zapadnim analogama.

Sasvim je moguće da će Koalicija biti prilagođena šasiji sa točkovima sličnoj onoj kod samohodnih artiljerijskih sistema Malva i Giacint-K. Foto Rostek

PERSPEKTIVE

Uzevši sve u obzir, očekivani razvoj tokom 2026. godine pokazuje više od postepenih nadogradnji – on odražava koherentnu evoluciju ruskih oružanih snaga u svim oblastima. Od strateških raketa i podmornica na nuklearni pogon do napredne protivvazdušne odbrane, borbenih aviona i bespilotnih sistema, naglasak je na preživljavanju, automatizaciji i operativnoj svestranosti.

Ovi sistemi nisu teorijski niti eksperimentalni: oni se integrišu u jedinice spremne za upotrebu, spremne da preoblikuju sposobnosti ruskih strateških, pomorskih, vazdušnih i kopnenih snaga. Za posmatrače globalne bezbednosti, 2026. godina nudi jasan pogled na to kako se ruska vojska modernizuje ne kroz puki broj, već kroz pažljivo raspoređivanje tehnološki sofisticiranih, asimetričnih i visoko prilagodljivih alata za ratovanje.

Ukratko, ova godina označava kritičnu fazu u transformaciji ruskog vojno-industrijskog kompleksa – fazu u kojoj se modernizacija i spremnost spajaju, i gde svaki novi sistem doprinosi otpornijem i sposobnijem odbrambenom položaju.

(rt.com/Dmitry Kornev)

