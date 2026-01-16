"3.000 PRIPADNIKA TERORISTIČKIH GRUPA UHAPŠENO ZBOG NEREDA" Iranski zvaničnici: Među uhapšenima ima vođa grupa i osoba povezanih sa Izraelom
IRANSKI bezbednosni zvaničnici saopštili su danas da su uhapsili oko 3.000 ljudi povezanih sa terorističkim grupama uključenim u nedavne nerede, dok su visoki sveštenici i lokalne vlasti pozvali na odlučne sudske mere.
Kako su naveli, među uhapšenima ima vođa grupa, osoba povezanih sa Izraelom, naoružanih pojedinaca i onih koji su oštetili javnu imovinu tokom nereda, kao i da su neki od uhapšenih bili umešani u smrtonosne napade i podmetanje požara u javnim zgradama, džamijama i bacanim ka snagama bezbednosti, prenosi iranska mreža Press tv.
Dodaju da se mir vratio u mnoga urbana područja uprkos kontinuiranim pokušajima "stranih neprijatelja" Irana da podstiču nemire.
Iranski mediji pišu o višestrukim sahranama i komemoracijama za pripadnike bezbednosnih snaga i civile koje su ubili naoružani napadači.
Lokalne vlasti širom Irana prijavile su hapšenja vođa grupa.
U provinciji Golestan, policija je saopštila da je otkrila sedište u jednoj kući u gradu Azadshahr i uhapsila glavnog vođu oružanih nereda, koji je priznao da je pucao na civile i pripadnike snaga bezbednosti iz sačmarica, a priznao je i organizovanje paljenja vozila benzinom i izvođenje napada noževima, mačevima i Molotovljevim koktelima.
U južnom lučkom gradu Bandar Abbas, policija je saopštila da je uhapsila 10 osoba optuženih za formiranje "terorističke bande" umešane u organizovanje nasilnih protesta.
Policija je saopštila da su racije na tri lokacije dovele do zaplene 65 Molotovljevih koktela, vatrenog oružja domaće izrade, materijala za izradu bombi, prijemnika satelitskih signala i druge opreme.
U zapadnom delu Irana, guverner je opisao nerede kao "veliku, unapred planiranu i potpuno terorističku pobunu", upoređujući je s akcijama terorističke grupe Mudžahedin-e Halk u prvim godinama nakon revolucije 1979. godine i dodao da su američke i izraelske obaveštajne službe snabdevale oružjem i usmeravale nasilje.
Policija u provinciji Teheran također je objavila hapšenje 18-godišnjaka koji se ponašao kao lokalni vođa tokom protesta u gradu Shahr Kvods, dok je u videu koji je objavila policija, tinejdžer je rekao da je bio pod uticajem stranih antiiranskih medija, učestvovao u bacanju kamenica i kasnije zažalio zbog svojih postupaka, javno se izvinivši.
(Tanjug)
