MAKRON SE SA "OKOM TIGRA" OBRATIO VOJSCI: Najavio raspoređivanje kopnenih, vazdušnih i morskih resursa na Grenlandu kao odgovor Trampu

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron pojavio se sa crvenim desnim okom tokom novogodišnjeg obraćanja Oružanim snagama u vazduhoplovnoj bazi Istr, a u šali ga je uporedio sa "okom tigra" - simbolom odlučnosti, ističući da nije u pitanju ništa ozbiljno, prenose francuski mediji.

Prema rečima glavnog lekara Jelisejske palate, Makronu je pukao kapilar i stanje je "potpuno benigno", prenosi RTL.

Predsednik Francuske je nosio velike pilotske naočare kako bi sakrio oko i u šaljivom tonu naveo da je ta pojava očigledna referenca na "oko tigra", aludirajući ili na francuskog državnika Žorža Klemansoa, poznatog kao "Tigar", ili na pesmu za film "Roki Tri", "Aj Of D Tajger".

Makron je u obraćanju pozvao Francusku i njene oružane snage da ulože "napore srazmerne teškim vremenima" i najavio raspoređivanje kopnenih, vazdušnih i morskih resursa na Grenlandu, kao odgovor na komentare američkog predsednika Donalda Trampa o toj autonomnoj teritoriji Danske.

