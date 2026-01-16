UELBEK KNJIGU ZAMENJUJE MIKROFONOM! Francuski romanopisac svetskog glasa najavio objavljivanje muzičkog albuma

Pisac svetskog renomea, dobitnik "Gonkurove nagrade" i jedan od najprevođenijih savremenih francuskih autora, Mišel Uelbek najavio je povratak - muzici.

Foto Novosti

Ovog puta u formi studijskog albuma praćenog koncertnim nastupima i turnejom. Vest je potvrđena iz njegovog okruženja, a izdanje je planirano za mart ove godine.

Reč je o autorskom projektu koji spaja govornu interpretaciju i muzičku kompoziciju. U njemu, ističe se, Ueblek nastavlja da istražuje motive prolaznosti, identiteta i savremenog čoveka, ali sada kroz zvučni medij.

Album nosi naslov "Setite se čoveka" i sastoji se od dvanaest numera zasnovanih na originalnim tekstovima koje autor sam govori, bez pevačke interpretacije u klasičnom smislu. Prvi snimak biće dostupan na digitalnim platformama krajem januara. Disk izlazi za izdavačku kuću "Modulor", specijalizovanu za projekte na granici muzike i savremene umetnosti.

U realizaciji albuma, autor "Seratonina" i "Pokoravanja" sarađuje sa kompozitorom Frederkom Loom, poznatim po radu u različitim muzičkim žanrovima i po sklonosti ka minimalističkim aranžmanima koji ostavljaju prostor za tekst. Lo sarađuje sa različitim umetnicima u spajanju poezije, roka i elektronskih elemenata.

Projekat Uelbeka i Loa biće predstavljena publici i uživo. Tokom aprila planirano je deset uzastopnih nastupa u Parizu, posle čega sledi turneja u više evropskih gradova.

Povratak muzici nije novost u karijeri pisca hvaljenog zbog spisateljskog dara i kvaliteta njegovih dela, kako u Francuskoj, tako i van granica zemlje. Iako je široj publici pre svega poznat kao romanopisac, već decenijama povremeno nastupa na sceni, kombinujući poeziju i muziku.

Jedan od najpopularnijih i najkontroverznijih pisaca današnjice, čovek koji je predskazivao i najavljivao društvene promene, i ranije je nastupao na sceni, recitujući svoje tekstove uz muzičku podlogu, a njegovi projekti iz kasnih devedesetih i dvehiljaditih ostavili su upečatljiv trag u spoju književnosti i performansa. Njegovi nastupi na otvorenom i na velikim festivalima savremene umetnosti često su opisivani kao nepredvidivi i provokativni i izazvali su značajnu pažnju publike i kritike.

Stvaralac koga, zbog pojave i izjava u Francuskoj smatraju i provokativnim, i originalnim, sada se u novom projektu obraća publici u formi koja opet briše granicu između književnosti i performansa.

U najavi se ističe da njegov muzički povratak može da se tumači kao nastavak iste autorske linije, kritičkog pogleda na Zapad, melanholične dijagnostike savremenog sveta i lične, često sumorne poetike. Ovog puta, međutim, knjige ustupaju mesto mikrofonu.