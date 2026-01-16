Svet

UELBEK KNJIGU ZAMENJUJE MIKROFONOM! Francuski romanopisac svetskog glasa najavio objavljivanje muzičkog albuma

Pisac svetskog renomea, dobitnik "Gonkurove nagrade" i jedan od najprevođenijih savremenih francuskih autora, Mišel Uelbek najavio je povratak - muzici.

УЕЛБЕК КЊИГУ ЗАМЕЊУЈЕ МИКРОФОНОМ! Француски романописац светског гласа најавио објављивање музичког албума

Foto Novosti

Ovog puta u formi studijskog albuma praćenog koncertnim nastupima i turnejom. Vest je potvrđena iz njegovog okruženja, a izdanje je planirano za mart ove godine.

Reč je o autorskom projektu koji spaja govornu interpretaciju i muzičku kompoziciju. U njemu, ističe se, Ueblek nastavlja da istražuje motive prolaznosti, identiteta i savremenog čoveka, ali sada kroz zvučni medij.

Album nosi naslov "Setite se čoveka" i sastoji se od dvanaest numera zasnovanih na originalnim tekstovima koje autor sam govori, bez pevačke interpretacije u klasičnom smislu. Prvi snimak biće dostupan na digitalnim platformama krajem januara. Disk izlazi za izdavačku kuću "Modulor", specijalizovanu za projekte na granici muzike i savremene umetnosti.

U realizaciji albuma, autor "Seratonina" i "Pokoravanja" sarađuje sa kompozitorom Frederkom Loom, poznatim po radu u različitim muzičkim žanrovima i po sklonosti ka minimalističkim aranžmanima koji ostavljaju prostor za tekst. Lo sarađuje sa različitim umetnicima u spajanju poezije, roka i elektronskih elemenata.

Projekat Uelbeka i Loa biće predstavljena publici i uživo. Tokom aprila planirano je deset uzastopnih nastupa u Parizu, posle čega sledi turneja u više evropskih gradova.

Povratak muzici nije novost u karijeri pisca hvaljenog zbog spisateljskog dara i kvaliteta njegovih dela, kako u Francuskoj, tako i van granica zemlje. Iako je široj publici pre svega poznat kao romanopisac, već decenijama povremeno nastupa na sceni, kombinujući poeziju i muziku.

Jedan od najpopularnijih i najkontroverznijih pisaca današnjice, čovek koji je predskazivao i najavljivao društvene promene, i ranije je nastupao na sceni, recitujući svoje tekstove uz muzičku podlogu, a njegovi projekti iz kasnih devedesetih i dvehiljaditih ostavili su upečatljiv trag u spoju književnosti i performansa. Njegovi nastupi na otvorenom i na velikim festivalima savremene umetnosti često su opisivani kao nepredvidivi i provokativni i izazvali su značajnu pažnju publike i kritike.

Stvaralac koga, zbog pojave i izjava u Francuskoj smatraju i provokativnim, i originalnim, sada se u novom projektu obraća publici u formi koja opet briše granicu između književnosti i performansa.

U najavi se ističe da njegov muzički povratak može da se tumači kao nastavak iste autorske linije, kritičkog pogleda na Zapad, melanholične dijagnostike savremenog sveta i lične, često sumorne poetike. Ovog puta, međutim, knjige ustupaju mesto mikrofonu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer sahranio Novaka Đokovića

AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića