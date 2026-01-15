SKANDAL U BEČU: Muzej promoviše Svetog Valentina LGBTQ+ reklamom

Svet

Bečki muzej Belvedere prelazi sve granice pristojnosti i poštovanja prema verskom nasleđu. Njihov najnoviji marketinški potez za događaj „Dođi na poljubac“ na Dan zaljubljenih, koji se reklamira fotografijom dva muškarca kako se ljube pred remek-delom Gustava Klimta, nije ništa drugo do čista provokacija i uvreda za milione vernika širom sveta. Ovaj „romantični“ događaj, zakazan za 14. februar u Gornjem Belvederu, pretvara praznik u jeftinu reklamu za inkluzivnost, ignorišući duboke verske korene Svetog Valentina.

Praznik Svetog Valentina, poznat i kao Dan zaljubljenih, ima duboke verske korene u Katoličkoj crkvi, gde se obeležava 14. februara u spomen na svetog mučenika Valentina, rimskog sveštenika iz 3. veka koji je tajno venčavao parove protiv carske zabrane i bio pogubljen zbog svoje vere.

Ovaj dan je vekovima bio simbol hrišćanske ljubavi, žrtve i braka, a hrišćani su ga zvanično priznali još u 5. veku. Praznik se danas najviše vezuje za katolike, ali se obeležava i u Pravoslavnoj crkvi. Prema pravoslavnoj tradiciji, Sveti Valentin (kao sveti sveštenik) slavi se 19. jula po gregorijanskom kalendaru (ili 6. jula po julijanskom), gde se ističe njegova uloga u veri, bez savremenih romantičnih interpretacija. U Srbiji i drugim pravoslavnim zemljama, 14. februar je povezan sa Svetim Trifunom, zaštitnikom vinogradara.

Umesto da poštuje tradiciju, muzej koristi Klimtov „Poljubac“ – sliku koja već sama po sebi nosi simboliku univerzalne ljubavi, inspirisanu vizantijskim mozaicima iz hrišćanske umetnosti, za promociju istopolnih parova.

Fotografija dva muškarca u intimnom zagrljaju nije samo estetski izbor, već nameran pokušaj da se praznik „modernizuje“ na račun verskih vrednosti. Direktorka Stela Rolig i izvršni direktor Volfgang Bergman, koji ponosno promovišu „besplatan ulaz za zaljubljene“, očigledno zaboravljaju da je Sveti Valentin bio borac za hrišćanski brak, a ne za savremene agende. Ovo nije inkluzivnost, već gest koji obesmišljava muzeje, koji bi trebalo da čuvaju kulturno nasleđe, a ne da postaju platforme za ideološke eksperimente i LGBT agendu.

Skandal dolazi u trenutku kada se renoviranje Belvederea procenjuje na skoro 38 miliona evra, a umesto da ulože u očuvanje umetnosti, oni troše resurse na jeftine trikove poput besplatnog fotografisanja uz „Ivory Rose Photography“ i di-džeja u Mermernoj dvorani.

Sveti Valentin nije samo dan za romantične večere i selfije, već i podsetnik na žrtvu za ljubav u hrišćanskom smislu.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Svet se okreće ka ambisu bez moralnih granica – vreme je da Austrijanci razmisle o institucijama poput Belvederea i njihovoj ulozi. Sramota za Beč i za Evropu!

Piše: Nina Stojanović

