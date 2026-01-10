MILANOVIĆ ZAUZEO STRANU: Predsednik Hrvatske se izjasnio o situaciji oko Grenlanda
PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović je, suprotno američkom predsedniku Donaldu Trampu, rekao da Grenland "ne predstavlja ništa" za bezbednost SAD-a, te dodao da se po tom pitanju može biti samo na strani Danske, kojoj Grenland pripada.
- Bude li Grenland ključan, neće biti ni Evrope ni Amerike - rekao je Milanović.
Milanović je rekao da Grenland "za američku bezbednost ne predstavlja ništa".
- Bude li jednog dana nešto i predstavljao, tada neće biti ni Evrope ni Amerike jer to znači da će se arktički led otopiti do te mere da će Amerika, ako opstane, imati glavni grad u Denveru, a ne u Vašingtonu. Severni deo Grenlanda je okovan ledom, tu plovidbe neće biti nikada, a ako je bude, znači da sveta više nema - rekao je Milanović.
Milanović je dodao da su SAD pokazale koliko in je Grenland bitan time što su zatvorile dve od tri vojne baze na ostrvu i da, po tom pitanju, može biti samo na strani Kopenhagena.
Kaže da je Danska bila "valjda najpokorniji američki partner, a sad za nagradu dobija ovo".
Umesto Grenlanda, Milanović je američkoj administraciji sugerisao da zauzme Svalbard, ostrva pod kontrolom Norveške istočno od Grenlanda, koje zbog Golfske struje nije okovano ledom.
(Indeks)
Preporučujemo
KRAJ NATO-a? Alijansa na "smrtnoj straži" zbog Trampa - Evropom se širi STRAH
10. 01. 2026. u 10:35
TRAMP ZAPRETIO KAO NIKAD PRE: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne
10. 01. 2026. u 07:11
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
"PRIPADA NAMA - NE DANSKOJ, NI SAD" S Grenlanda poslata jasna poruka: "Niko nema pravo da odlučuje umesto nas"
LIDERI pet najvećih političkih partija Grenlanda objavili su zajedničko pismo u kojem naglašavaju da Grenland nije deo ni SAD ni Danske, već da pripada Grenlanđanima, i da zahtevaju od Sjedinjenih Američkih Država da nemaju nikakvu kontrolu nad tim ostrvom.
10. 01. 2026. u 11:52
Komentari (0)