MILANOVIĆ ZAUZEO STRANU: Predsednik Hrvatske se izjasnio o situaciji oko Grenlanda

10. 01. 2026. u 17:40

PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović je, suprotno američkom predsedniku Donaldu Trampu, rekao da Grenland "ne predstavlja ništa" za bezbednost SAD-a, te dodao da se po tom pitanju može biti samo na strani Danske, kojoj Grenland pripada.

Foto: Printskrin

- Bude li Grenland ključan, neće biti ni Evrope ni Amerike - rekao je Milanović.

Milanović je rekao da Grenland "za američku bezbednost ne predstavlja ništa".

- Bude li jednog dana nešto i predstavljao, tada neće biti ni Evrope ni Amerike jer to znači da će se arktički led otopiti do te mere da će Amerika, ako opstane, imati glavni grad u Denveru, a ne u Vašingtonu. Severni deo Grenlanda je okovan ledom, tu plovidbe neće biti nikada, a ako je bude, znači da sveta više nema - rekao je Milanović.

Milanović je dodao da su SAD pokazale koliko in je Grenland bitan time što su zatvorile dve od tri vojne baze na ostrvu i  da, po tom pitanju, može biti samo na strani Kopenhagena.

Kaže da je Danska bila "valjda najpokorniji američki partner, a sad za nagradu dobija ovo".

Umesto Grenlanda, Milanović je američkoj administraciji sugerisao da zauzme Svalbard, ostrva pod kontrolom Norveške istočno od Grenlanda, koje zbog Golfske struje nije okovano ledom.

(Indeks)

