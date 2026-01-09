POKRENUTA DVOSTRUKA DIPLOMATSKA OFANZIVA: Strah zbog Grenlanda preplavio Evropu, lideri sada imaju novu taktiku

EVROPSKE vlade pokrenule su dvostruku diplomatsku ofanzivu kako bi ubedile predsednika SAD Donalda Trampa da odustane od svojih pretenzija prema Grenlandu - kroz lobiranje u Vašingtonu i pritisak na NATO da otkloni bezbednosne zabrinutosti američkog predsednika.

Foto: Tanjug/AP/Profimedia

Najnoviji potezi predstavljaju naglu promenu u evropskom pristupu Trampovim pretnjama, koje brzo eskaliraju u ozbiljnu krizu i primoravaju zvaničnike u Briselu, Berlinu i Parizu da hitno traže rešenje.

Do sada su evropske prestonice pokušavale da umanje značaj Trampovih izjava, strahujući da bi reagovanje samo dalo dodatnu težinu onome što su smatrali pukom retorikom. Međutim, zvaničnici uključeni u razgovore navode da se taj pristup sada promenio, piše Politiko.

Makronovo upozorenje

Francuski predsednik Emanuel Makron postao je najviši evropski lider koji je javno i otvoreno ukazao na izazove sa kojima se kontinent suočava.

- Sjedinjene Države su utvrđena sila koja se postepeno udaljava od pojedinih saveznika i oslobađa međunarodnih pravila koja je nekada sama promovisala - izjavio je Makron u godišnjem govoru o spoljnoj politici u Parizu.

Foto: Profimedia

Tramp je ove nedelje pojačao retoriku, rekavši novinarima da su Sjedinjenim Državama „potreban Grenland sa stanovišta nacionalne bezbednosti“.

Američki predsednik više puta je odbio da isključi mogućnost vojne intervencije, što je Danska ocenila kao potez koji bi značio kraj NATO-a, saveza od 32 države članice. Grenland nije članica EU, ali je poluavtonomna teritorija u okviru Kraljevine Danske, koja jeste članica Unije.

Lobiranje u Vašingtonu

Većina diplomatskih aktivnosti odvija se iza zatvorenih vrata. Danski ambasador u SAD Jesper Meler Sorensen i predstavnik Grenlanda u Vašingtonu Jakob Isbosetsen vodili su intenzivne razgovore sa kongresmenima na Kapitol hilu.

Prema rečima jednog diplomate EU, cilj je da se što veći broj američkih zakonodavaca uveri da Grenland ne želi da bude kupljen i da Danska nema interes za takav dogovor. U neuobičajenom izrazu neslaganja, pojedini Trampovi saveznici su ove nedelje javno kritikovali ideju o vojnom preuzimanju Grenlanda.

Očekuje se da danski zvaničnici u petak održe formalni brifing i iznesu najnovije informacije na sastanku ambasadora EU.

Ruski i kineski uticaj kao argument

Na zatvorenom sastanku u Briselu, ambasadori NATO-a su se saglasili da Alijansa treba da ojača prisustvo u arktičkom regionu, potvrdila su tri diplomate NATO-a.

Tramp tvrdi da je danska teritorija izložena ruskom i kineskom uticaju i kao argument navodi navodno prisustvo „pretećih brodova“ u blizini Grenlanda. Stručnjaci uglavnom osporavaju te tvrdnje, ukazujući da Moskva i Peking svoje vojne aktivnosti usmeravaju pre svega na istočni Arktik.

Ipak, potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da Tramp želi da Evropa „ozbiljnije shvati bezbednost Grenlanda“, u suprotnom će, kako je rekao, „Sjedinjene Države morati nešto da preduzmu“.

Pokušaj kompromisa

Evropljani smatraju da je pronalaženje kompromisa sa Trampom prva i poželjna opcija. Pojačano prisustvo NATO-a na Grenlandu moglo bi da ubedi američkog predsednika da vlasništvo nad ostrvom nije neophodno radi bezbednosti.

Na sastanku NATO ambasadora razmatrane su mere poput jačanja obaveštajnih kapaciteta za nadzor regiona, povećanja odbrambenih izdvajanja za Arktik, prebacivanja vojne opreme i učestalijih vojnih vežbi u tom području.

Sastanak 32 ambasadora protekao je bez direktnih konfrontacija, a atmosfera je opisana kao „produktivna“ i „konstruktivna“.

Danski ambasador je naglasio da je spor bilateralno pitanje i usmerio pažnju na dosadašnje uspehe NATO arktičke strategije, što je dobilo široku podršku.

Pitanje Grenlanda pokrenuto je i na zatvorenom sastanku ambasadora EU za odbranu i spoljnu politiku, iako nije bilo na formalnom dnevnom redu. Prestonice EU izrazile su solidarnost sa Danskom.