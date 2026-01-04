Svet

NEMA SNAGA SAD U VENECUELI Rubio: Ne treba nam njena nafta, šta će Kini , Rusiji i Iranu? Nećemo dozvoliti takmacima da tamo imaju bazu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 01. 2026. u 17:52

SJEDINjENE Američke Države nemaju vojne snage na terenu u Venecueli, izjavio je danas državni sekretar SAD Marko Rubio, istakavši da njegovoj zemlji ne treba venecuelanska nafta.

НЕМА СНАГА САД У ВЕНЕЦУЕЛИ Рубио: Не треба нам њена нафта, шта ће Кини , Русији и Ирану? Нећемо дозволити такмацима да тамо имају базу

Foto Tanjug/AP/turuhsocial donald trump

-Nemamo američke snage na terenu, rekao je Rubio, odgovarajući na pitanje novinara NBC-a o tome koliko američkih vojnika ima u Venecueli, i dodao da su se snage nalazile u Venecueli oko dva sata dok su bile u akciji zarobljavanja Madura.

On je, takođe, rekao da Sjedinjenim Američkim Državama nije potrebna venecuelanska nafta.

-Imamo nafte u izobilju u SAD. Ono što nećemo dozvoliti jeste to da naftnu industriju u Venecueli kontrolišu protivnici SAD... Zašto je Kini potrebna njihova nafta? Zašto je Rusiji potrebna njihova nafta? Zašto je Iranu potrebna njihova nafta?, naveo je Rubio.

Naglasio je da SAD neće dozvoliti da zapadna hemisfera bude baza za operacije protivnika, takmaca i rivala SAD.

-Mi želimo da vidimo da naftni prihodi te zemlje budu od koristi za narod Venecuele, dodao je.

Američki zvaničnik je za NBC naveo i to da će SAD nastaviti da napadaju brodove sa drogom i da zaplenjuju sankcionisane brodove, misleći pritom na tankere za naftu, kako bi izvršile pritisak na Venecuelu.

-Mi smo u ratu sa organizacijama koje trguju drogom, to nije rat protiv Venecuele, ukazao je Rubio.

On je dodao da će SAD nastaviti da gađaju brodove sa drogom ako pokušaju da krenu prema Americi.

-Istovremeno ćemo nastaviti da zaplenjujemo brodove koji su sankcionisani sudskim nalozima. Radićemo to i dalje, kao i neke druge stvari, sve dok ono što treba da bude rešeno ne bude konačno i rešeno, zaključio je državni sekretar SAD.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DAN POSLE OTMICE PREDSEDNIKA VENECUELE: Zloslutne pretnje Trampa i Rubija - Proći će gore od Madura; Sin: Istorija će pokazati ko su izdajice
Svet

3 20

uživoDAN POSLE OTMICE PREDSEDNIKA VENECUELE: Zloslutne pretnje Trampa i Rubija - Proći će gore od Madura; Sin: Istorija će pokazati ko su izdajice

U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, u subotu ujutro odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni i helikopteri. Naakon toga stigla je objava predsednika Donalda Trampa da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje u operaciji "Operation Absolute Resolve".

04. 01. 2026. u 09:55 >> 00:53

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće

ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće