NEMA SNAGA SAD U VENECUELI Rubio: Ne treba nam njena nafta, šta će Kini , Rusiji i Iranu? Nećemo dozvoliti takmacima da tamo imaju bazu

SJEDINjENE Američke Države nemaju vojne snage na terenu u Venecueli, izjavio je danas državni sekretar SAD Marko Rubio, istakavši da njegovoj zemlji ne treba venecuelanska nafta.

-Nemamo američke snage na terenu, rekao je Rubio, odgovarajući na pitanje novinara NBC-a o tome koliko američkih vojnika ima u Venecueli, i dodao da su se snage nalazile u Venecueli oko dva sata dok su bile u akciji zarobljavanja Madura.

On je, takođe, rekao da Sjedinjenim Američkim Državama nije potrebna venecuelanska nafta.

-Imamo nafte u izobilju u SAD. Ono što nećemo dozvoliti jeste to da naftnu industriju u Venecueli kontrolišu protivnici SAD... Zašto je Kini potrebna njihova nafta? Zašto je Rusiji potrebna njihova nafta? Zašto je Iranu potrebna njihova nafta?, naveo je Rubio.

Naglasio je da SAD neće dozvoliti da zapadna hemisfera bude baza za operacije protivnika, takmaca i rivala SAD.

-Mi želimo da vidimo da naftni prihodi te zemlje budu od koristi za narod Venecuele, dodao je.

Američki zvaničnik je za NBC naveo i to da će SAD nastaviti da napadaju brodove sa drogom i da zaplenjuju sankcionisane brodove, misleći pritom na tankere za naftu, kako bi izvršile pritisak na Venecuelu.

-Mi smo u ratu sa organizacijama koje trguju drogom, to nije rat protiv Venecuele, ukazao je Rubio.

On je dodao da će SAD nastaviti da gađaju brodove sa drogom ako pokušaju da krenu prema Americi.

-Istovremeno ćemo nastaviti da zaplenjujemo brodove koji su sankcionisani sudskim nalozima. Radićemo to i dalje, kao i neke druge stvari, sve dok ono što treba da bude rešeno ne bude konačno i rešeno, zaključio je državni sekretar SAD.

