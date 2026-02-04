MELJE RUSKA MAŠINA: Vojna industrija radi punim tempom - Ministar postavio zadatke za 2026. godinu

MINISTAR odbrane Rusije Andrej Belousov postavio je zadatak da se obezbedi neprekidna proizvodnja i isporuka posebno traženih vrsta naoružanja, vojne i specijalne tehnike, saopštila je pres-služba Ministarstva odbrane Ruske Federacije.

Pod rukovodstvom Belousova održan je sastanak posvećen pitanjima proizvodnje i isporuke najtraženijih vrsta naoružanja, vojne i specijalne tehnike. Tom prilikom razmatrana su pitanja snabdevanja grupacija Oružanih snaga Rusije u zoni izvođenja Specijalne vojne operacije, kao i sumirani rezultati proizvodnje i isporuka vojne tehnike u januaru.

„Andrej Belousov je postavio zadatak da se obezbedi neprekidna proizvodnja i isporuka posebno traženih uzoraka naoružanja, vojne i specijalne tehnike“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane RF.

Kako se ističe, više od 310 hiljada jedinica tehnike i oko 21 milion municije planirano je da bude isporučeno ruskim snagama tokom 2026. godine.

Tokom sastanka, ministar odbrane je naveo da je u januaru u Oružane snage Rusije već isporučeno oko dva miliona jedinica municije i više od 10 hiljada jedinica naoružanja.

