DRAMA NA NEBU: Kineski vojni avionu usmerili radar na lovce F-15

KINESKI vojni avioni su u subotu usmerili radar na borbene avione japanskih Snaga za samoodbranu (SDF) jugoistočno od glavnog ostrva Okinave, izjavio je danas japanski ministar odbrane Šindžiro Koizumi.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Koizumi je na konferenciji za novinare rekao da su incidenti "opasni i izuzetno žalosni", kao i da je Japan uložio snažan protest i poručio Kini da osigura da se to ne ponovi, prenosi Kjodo njuz.

Ministar je rekao da su kineski avioni J-15 sa nosača aviona Liaoning dva puta usmeravali radar na japanske borbene avione F-15.

- Namere Kine su nejasne, ali ako je u pitanju lociranje (letelica), nema potrebe da se to radi povremeno - rekao je zvaničnik japanskog Ministarstva odbrane, koji je održao konferenciju za novinare nakon Koizumija.

Zvaničnik je rekao da, na osnovu udaljenosti između aviona koju je potvrdilo ministarstvo, japanska strana "nije učinila ništa što bi se moglo smatrati provokacijom".

Kineska mornarica je juče izvela trenažne letove u Tihom okeanu sa broda Liaoning, nakon što je brod prošao kroz vode kod prefekture Okinava, što je navelo japanske snage SDF da podignu avione u vazduh.