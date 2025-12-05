DA LI EVROPA PUŠTA UKRAJINU NIZ VODU? Ne žele dogovor sa Rusijom dok SAD ne garantuju bezbednost Ukrajine

EVROPSKI lideri poručili su da ne sme biti nikakvog dogovora sa Rusijom dok Sjedinjene Američke Države ne garantuju sigurnost Ukrajine, saopšteno je u telefonskom razgovoru 1. decembra, navodi Volstrit Džurnal.

Prema pisanju Volstrit Džurnala, francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen hitno su pozvali ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i jasno mu poručili da ne sme da prihvati bilo kakve ruske uslove dok Vašington ne ponudi čvrste i proverljive bezbednosne garancije.

Makron je, prema izvorima lista, bio posebno direktan – zahtevajući da SAD “nedvosmisleno objasne” kako nameravaju da brane Ukrajinu nakon eventualnog sporazuma. Evropski zvaničnici, piše list, strahuju da Vašington ubrzano gura sopstveni mirovni plan, ostavljajući EU po strani.

Zabrinutost raste, SAD ćute

Za sada nije bilo zvaničnih reakcija iz Sjedinjenih Država niti iz evropskih prestonica. Međutim, poruke koje kruže iza zatvorenih vrata ukazuju na duboke podele između Vašingtona i evropskih saveznika oko toga kako treba da izgleda završnica rata.

Ranije je aktuelni predsednik SAD Donald Tramp izjavio da je Zelenski “propustio priliku” da potpiše sporazum pod povoljnijim uslovima – i to, kako je naveo, upravo zbog pritiska Evropljana.

EU strahuje od marginalizacije

Izvori Volstrit Džurnala tvrde da evropske vlade paniče zbog mogućnosti da SAD postignu dogovor sa Moskvom bez njihovog direktnog učešća. U takvom scenariju, Brisel bi mogao ostati sa strane dok se odlučuje o budućnosti Ukrajine, bez ikakvog uticaja na bezbednosnu arhitekturu Evrope.

Američki plan, prema dostupnim informacijama, podrazumeva hitno postizanje sporazuma, dok evropski lideri smatraju da takav pristup nosi ozbiljne rizike po budućnost kontinenta.

(Volstrit Džurnal)

