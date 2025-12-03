TELEKOM SRBIJA POSTAO PRVI ZVANIČNI SPONZOR EKSPO 2027: To je prostor u kojem se sreću vizija Ekspa i razvojni potencijal Telekom Srbije

KOMPANIJE Telekom Srbija a.d. i Ekspo 2027 d.o.o. Beograd obeležile su danas zvanični početak saradnje u okviru priprema za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd, a Telekom Srbija postao je prvi zvanični sponzor ove međunarodne manifestacije.

Generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić rekao je da mu je velika čast i zadovoljstvo da kompanija Telekom Srbija učestvuje u ovako bitnom projektu za Srbiju i što je prvi sponzor međunarodne manifestacije Ekspo 2027.

-Telekom Srbija nije samo telekomunikaciona kompanija, već vodeća tehnološka kompanija u ovom regionu sa jasnom idejom, da uradi međunarodnu ekspanziju od SAD, Evrope i na drugim kontinenata. Trenutno poslujemo u 13 zemalja, i imamo 13 miliona korisnika, sa prihodom koji premašuje dve milijarde evra. Zato mislim da ćemo biti dostojan partner i da ćemo imati kapaciteta da pomognemo Ekspo sa izuzetnom kvalitetnom 5G mrežom, internet optičkom mrežom, wi-fi mrežom i koju će koristiti svi - od onih koji organizuju, izlažu i posećuju Ekspo, rekao je Lučić.

On je dodao da je takav događaj izuzetan za svaku telekomunikacionu kompaniju zato što ima mogućnost da ostvari veliki prhod.

-Sama činjenica da će tu biti nekoliko miliona gostiju koji će koristiti mrežu jednog od tri mobilna operatera, mi se nadamo da će barem 50 odsto koristiti našu mrežu i onda možete da zamislite da kada tih nekoliko miliona potroši bar 10 evra za roming, koliko je to samo od rominga prihoda, koliko će se sliti u našu zemlju, naveo je Lučić.

Lučić je rekao da je Ekspo prilika da se Telekom Srbija prikaže kao kompanija koja može i ima proizvode za koje su zainteresovane sve zemlje i to u tri segmenta.

-Jedan je medijski. Mi imamo kvalitetnu produkciju koju prodajemo u 30 zemalja i prodali smo naše filmove i serije HBO, Amazonu i Disney Plusu, tako da smatramo da će taj segment biti interesantan i posetiocima i izlagačima. Drugi segment je naš fond za finansiranje startapova. Mi pomažemo i finansiramo već 25 startap kompanija da se razvijaju i biće nam čast da njih predstavimo i takva promocija im veoma znači i daje kontakte sa bitnim investitorima kako bi bolje plasirali ideje i projekte. I treći segment su naši MTS sistemi, naš interni razvoj. Mi kao velika kompanija ulažemo i u svoj sopstveni razvoj i imamo nekoliko softverskih proizvoda koje koristimo, naši telekomunikacioni sistemi za koje mislimo da možemo lako da ih plasiramo u inostranstvo, rekao je Lučić

Istakao je da će se kompanija Telekom Srnbija potruditi da bude kvalitetan partner.

Direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić rekao je da se velike saradnje ne rađaju slučajno, već kada dve strane jasno prepoznaju da dele isti cilj i ambicije.

-Uprave iz takve spoznaje počinje i naša večerašnja priča. Vizija Ekspa2027 i kompanije Telekom Srbija spojile su se u zajedničku misiju da povežu ljude kroz inovacije, igru i iskustva koja prevazilaze svakodnevnicu, rekao je Jerinić.

Jerinić je istakao da je Telekom Srbija prvi prepoznao značaj misije Ekspo 2027 i prihvatio da bude deo nje.

-Veliko hvala gospodinu Vladmiru Lučiću i timu Telekom Srbije, apsolutnom lideru u digitalnim i inovacionim rešenjima, na poverenju i na spremnost da stanu iza mega događaja ovakvog značaja. Njihova odluka das budu prvi sponzor Ekspa 2027 nije smao gest podrške, nego i potvrda da domaće kompanije prepoznaju Ekspo kao platformu koja menja perspektive i pomera granice, dodao je direktor Ekspo preduzeća.

Dodao je da partnerstvo Ekspa 2027 i Telekoma Srbije šalje jasnu poruku da veruju u zajednički rad i mogućnost da ideje, inovacije i ljudi zajedno stvaraju rezultate koji prevazilaze sve što bi mogli pojedinačno da postignu.

-Naš Plejgraund, prvi fizički prostor buduće specijalizovane izložbe Ekspo 2027, večeras simbolično postaje mesto na kojem naš zajednički put i vidljivo počinje. To je prostor u kojem se sreću vizija Ekspa i razvojni potencijal Telekom Srbije, iz kojeg se rađa i naša zajednička poruka- povezani za igru, povezani za čovečanstvo, istakao je Jerinić.

Istakao je uveren da sa partnerom kakav je Telekom Srbija, vizija Ekspa rasti i razvijati se.

