NETANJAHU DONEO ODLUKU: Izrael spreman na sporazum sa Sirijom

IZRAEL je spreman da postigne sporazum sa Sirijom, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu, ali je poručio da bezbednost države neće biti dovedena u pitanje.

- Posle 7. oktobra odlučni smo da odbranimo naše zajednice na granicama, uključujući i severnu, i da sprečimo ukorenjivanje terorista i neprijateljske aktivnosti protiv nas - naveo je Netanjahu tokom posete vojnicima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) ranjenim prošle sedmice u operaciji u Siriji, preneo je Tajms of Izael.

Izraelski premijer je naglasio i da je spreman da zaštiti i "saveznike" Druze i da obezbedi da Izrael bude zaštićen od kopnenih i drugih napada iz pograničnih oblasti. On je istakao da Izrael očekuje od Sirije da uspostavi demilitarizovanu tampon-zonu od Damaska do zone pod izraelskom kontrolom, kao i na prilazima planini Hermon i njenom vrhu.

- U pozitivnoj atmosferi i razumevanju ovih principa, moguć je i sporazum sa Sirijcima, ali mi ćemo u svakom slučaju ostati dosledni svojim principima - rekao je Netanjahu.

Netanjahova poruka stigla je dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp preko društvenih mreža upozorio Izrael da ne destabilizuje Siriju i novu sirijsku vladu. Tramp je poručio da je "veoma zadovoljan" trenutnim delovanjem sirijskog predsednika Ahmeda al-Šare.

U petak su izraelske snage, prema navodima sirijskih izvora, ubile 13 osoba u operaciji na jugu Sirije, navodeći da su cilj bile islamističke grupe, a u tom sukobu ranjeno je šest izraelskih vojnika.

