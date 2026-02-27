Svet

NEVEROVATNO: Ukrajinska komanda u Sumsku oblast šalje njih jer nema dovoljno vojnika

В.Н.

27. 02. 2026. u 10:55

KOMANDA ukrajinske vojske počela je da šalje u Sumsku oblast pripadnike jedinica za specijalne operacije.

Foto: Profimedia

"Ukrajinska komanda nastavlja da koristi elitne snage kao običnu pešadiju, što je posledica negativnog odnosa glavnokomandujućeg Aleksandra Sirskog prema specijalnim jedinicama i banalnih razloga - nedostatka vojnika", rekao je sagovornik Sputnjika.

Rosatom: Prekid vatre kod nuklearke Zaporožje

Šef Rosatoma rekao je da je lokalni prekid vatre uspostavljen u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod kontrolom Moskve, kako bi se omogućile popravke dalekovoda, javile su ruske novinske agencije.

Elektrana, najveća u Evropi, došla je pod rusku kontrolom od ubrzo nakon početka rata 2022. godine.

Trenutno ne proizvodi električnu energiju i oslanja se na spoljno napajanje za hlađenje nuklearnog materijala kako bi se izbegao katastrofalni scenario.

Ruska uprava je u saopštenju navela da je najnoviji prekid vatre uspostavljen uz pomoć Rafaela Grosija, šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Ruski zvaničnici su rekli da jedan od spoljnih dalekovoda i dalje radi, a da će popravke drugog trajati najmanje nedelju dana. Nivoi zračenja su normalni, saopštila je uprava.

Pitanje ko bi trebalo da kontroliše i upravlja tom velikom nuklearkom jedno je od spornih pitanja u mirovnim pregovorima uz posredovanje SAD, koji bi trebalo da se nastave u martu.

(Reuters)

