TRAMP SAZVAO HITAN SASTANAK: Raste pritisak zbog Venecuele

PREDSEDNIK Amerike Donald Tramp sazvao je za ponedeljak uveče hitan sastanak u Ovalnom kabinetu kako bi odredio naredne korake u vezi sa krizom u Venecueli, saznaje Si-En-En. Sastanak se održava u trenutku kada Vašington ubrzava svoju kampanju pritiska na vladu Nikolasa Madura.

Očekuje se da će na sednici prisustvovati najviši članovi bezbednosnog aparata Trampove administracije: ministar odbrane Pit Hegset, predsednik Združenog generalštaba general Dan Kejn i državni sekretar Marko Rubio, kao i šefica Trampovog kabineta Suzi Vajls i njen zamenik Stiven Miler.

Sastanak je zakazan za 17 časova po istočnoameričkom vremenu, odnosno za 23 sata po evropskom.

Širenje vojnog prisustva i nova upozorenja

SAD su prethodnih nedelja intenzivirale pritisak na Venecuelu: izvršeni su novi udari na brodove za krijumčarenje droge, u karipskom regionu raspoređene su dodatne američke vojne snage i sredstva, a predsednik je najavio da će SAD uskoro zaustavljati i kopneni šverc iz Venecuele, ne samo pomorski.

Tokom vikenda Tramp je objavio upozorenje na društvenim mrežama, pozivajući "avio-kompanije, pilote i kriminalne mreže" da izbegavaju venecuelanski vazdušni prostor. Novinarima je kasnije rekao da ne bi trebalo "previše da čitaju" iz te objave.

Razgovor sa Madurom i pitanje šta je rečeno

Tramp je potvrdio i da je razgovarao telefonom sa Nikolasom Madurom, ali nije otkrio detalje razgovora. Prethodno je objavljeno da je venecuelanskom lideru ispostavio ultimatum da odmah odstupi sa vlasti, koji je Maduro odbio, zahtevajući globalnu amnestiju za sebe i svoje najbliže saradnike.

Sastanak u Ovalnoj sobi dolazi u trenutku kada raste sumnja kongresnih predstavnika, i republikanaca i demokrata, u pravnu osnovu američkih udara na tzv. brodove za krijumčarenje droge, u kojima je poginulo više od 80 ljudi.

Si-En-En je prethodne nedelje objavio da je američka vojska sprovela i naknadni napad na brod, nakon što prvi udar nije eliminisao sve osobe na brodu.

Pojedini članovi Kongresa upozorili su da ti napadi potencijalno mogu predstavljati ratni zločin.

Dok Vašington tvrdi da su operacije usmerene na razbijanje kriminalnih mreža poveznih sa venecuelanskom vlašću, kritičari upozoravaju da SAD ulaze u pravno i politički opasnu zonu. Današnji sastanak u Ovalnoj kancelariji mogao bi da bude trenutak kada administracija određuje da li će krizu dodatno eskalirati ili pokušati da pronađe izlaz koji ne vodi u otvoreni konflikt.

