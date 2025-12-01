OLENA U JELISEJU: Prve dame zajedno sa muževima o budućnosti Ukrajine

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski ponovo je u Parizu.

Foto: Printskrin

Zelenski je u Pariz došao sa suprugom Olenom. Nju su, posle bilateralnog sastanka, dvojica predsednikam Zelenski i domaćin Emanuel Makron, sačekali zajedno za francuskom prvom damom Brižit Makron. Olenin dolazak je vezan za njen angažman oko, kako se ističe, povratka ukrajinske dece iz Rusije, kao i obeležavanja početka sezone ukrajinske kulture pod pokroviteljstvom Ke d'Orseja.

Kada je reč o sklapanju mira u Ukrajni, Emanuel Makron je nedavno poručio da američka inicijativa ide u dobrom pravcu, ali da ima elemenata koji zaslužuju da se o njima razgovara i da budu pobljšani.

Evropska "poboljšanja" se između ostalog odnose na povećanje maksimalnog broja ukrajinskih vojnih snaga u mirnodpsko vreme sa šesto na osamsto hiljada, ali i na to da osvojene teritorije neće Rusiji biti direktno pripisane, već da će se o njima pregovarati na liniji razdvajanja, kao i da će se obnova Ukrajine vršiti zaleđenim ruskim sredstvima, a ne samo u visini od sto milijardi, kako to predviđa Vašington.

Ni u Vašingtonu, ni u Moskvi nisu baš s entuzijazmom bacili pogled na evropski plan, EU nema težinu u ovim pregovorima, niko je ne zove na sastanke, ali je s druge strane primorana da se sama "gura" što više u formulisanju konačnog rešenja, nadajući se da će nešto od njenih primedbi biti uneto u sporazum, jer se sukob, ipak, dešava na evropskom tlu, a neke od članica su direktni susedi ratne zone.

Iz Vašingtona su, uostalom, s mirnije pozicije s druge obale Atlantika, još ranije zatražili i veće izdvajanje za vojsku, i mirovni angažman Evrope kada i ako primirje između Moskve i Kijeva bude potpisano, pa EU tu vidi svoju ulogu. Pariz i Berlin su istovremeno u izmenama dokumenta tražili da SAD garantuju bezbednost Ukrajine slično članu 5 osnivačkog sporazuma NATO.