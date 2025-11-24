NAPAD na Guljajpolje u Zaporoškoj oblasti praktično je otpočeo. Prema operativnim izveštajima ruskih vojno-socijalnih kanala i pratećih izvora sa terena, jedinice grupe „Istok“ pokrenule su istovremenu ofanzivu iz više pravaca, koristeći trenutak u kojem je ukrajinska odbrana već rastegnuta i oslabljena nedostatkom rezervi.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

Rusi napreduju iz tri dominantna pravca. Sa juga se probijaju iz Dorožnjanke, sa severoistoka dvogodišnjim pravcem preko Rovno-Polja, dok se sa jugoistoka pritisak povećava iz pravca Marfopolja. Ovaj višesmerni pritisak stvara taktički poluobruč oko Guljajpolja i nagoveštava da operacija ulazi u fazu koja bi mogla rezultirati formiranjem klasičnog kotla.

Nema više nikakve dileme da je reč o početku kampanje zauzimanja oblasti, koju ruski izvori već otvoreno takvim i nazivaju.

Ilustracija telegram rybar

BORBE NA SVIM PRILAZIMA GRADU

Na severnom sektoru linija fronta gori od Prilukija, Varvarovke i Zelenog, na obodu reke Gajčul. U istočnom sektoru sukobi su aktivni kod Zelenog Haja i Viso­kog. Ukrajinske snage se sada nalaze u sve težoj situaciji jer su njihova uporišta u Guljajpolju pod pritiskom iz pravca koji je do sada bio smatran sekundarnim.

U isto vreme, ruska artiljerija i jurišna avijacija intenzivno deluju po ukrajinskim položajima u gradu. Ukrajinski izvori tvrde da je u protekla 24 sata izvedeno 894 udara na 26 različitih naselja u Zaporožju. Ti podaci, bez obzira na to kolika je stvarna cifra, jasno ukazuju na obim ruskog pritiska i činjenicu da ukrajinske jedinice ne uspevaju da nađu ritam odbrane uprkos pokušajima rotacija.

EFEKAT DNjEPRA I PRITISAK NA UKRAJINSKE REZERVE

Dodatni problem ukrajinske komande je što rusko napredovanje severnije, u Dnjepropetrovskoj oblasti, odvlači značajan deo raspoloživih rezervi. Zauzimanje sela Otradnoje, Danilovka i Nečajevka stvorilo je obavezu ukrajinskom Generalštabu da pošalje dodatne snage na taj sektor, što Guljajpolje čini još izloženijim.

Pošto ista komanda mora da brani i Pokrovsk i pravac Kupjansk, jasno je da se dogodi ono što ruski izvori najavljuju: rezerve neće biti dovoljne za sve. Ako se na to doda činjenica da su ukrajinske jedinice već danima u fazi povlačenja sa pojedinih položaja oko Guljajpolja, slika na terenu postaje sve jasnija.

PRVE KUĆE NA OBODU GRADA VEĆ POD RUSKOM KONTROLOM

Za razliku od prethodnog perioda u kojem se činilo da Rusija želi prvo da preseče komunikacije zapadno od grada, sada se vidi da je procena promenjena i da se ide na kombinovani pristup. Prema objavama ruskih kanala, jedinice su već izbile na prvi pojas kuća na obodu Guljajpolja.

Precizne lokacije se ne objavljuju iz bezbednosnih razloga, tvrde ruski izvori, ali se zna da su napredovanja izvedena iz pravca Rovno-Polja i Marfopolja, a da je južni pritisak iz Dorožnjanke omogućio proširenje fronta i ubrzanje operacija.

POTPUNO OKUPIRAN POKROVSK, PALO I SELO PETROV­SKOJE

Istog dana objavljeno je i da je ruska Južna grupa snaga zauzela selo Petrov­skoje u Donjeckoj Narodnoj Republici. Lokacija je važna za buduće napredovanje u oblasti Bahmuta, a uspeh operacije pripisuje se precizno koordinisanim akcijama pešadije, artiljerije i izviđača.

Paralelno sa ovim vestima stiže i informacija da su ruske snage uspostavile potpunu kontrolu nad gradom Pokrovskom u DNR, dok se susedni Mirnograd (Dimitrov) nalazi u stanju taktičkog okruženja. O tome su izvestili brojni Telegram kanali specijalizovani za analizu borbi u Donbasu.

Prema izvorima ruske trupe su ušle u Pokrovsk početkom novembra i završile njegovo zauzimanje, uništivši ili proteravši glavne snage ukrajinskih oružanih snaga.

Mirnograd je, prema rečima ruskih analitičara, potpuno odsečen od spoljnih komunikacija, sa ruskim pozicijama na istoku i severu. Ukrajinski izvori potvrđuju dinamičnu situaciju i naglašavaju gubitak ključnih logističkih ruta.

U vreme objavljivanja ovog teksta još uvek nije bilo zvaničnih komentara ruskog Ministarstva odbrane niti Generalštaba ukrajinskih oružanih snaga.

BRITANSKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA UPOZORAVA: DOLAZE RUSKE ARKTIČKE SNAGE

Zapadni izvori preneli su i novu procenu britanske MI6 koja je prosleđena ukrajinskom Generalštabu. U njoj se navodi da Rusija razmatra premeštanje arktičkih jedinica u Ukrajinu kako bi ojačala ofanzivu tokom zime, koristeći snežne uslove kao prirodnu zaštitu od ukrajinskih dronova. Iako deo arktičkih snaga, kao što je 80. motorizovana brigada, već deluje u zoni operacija, MI6 tvrdi da bi pojačanje moglo biti znatno veće.

Ovakva procena dodatno opterećuje ukrajinske planere jer je ukrajinska vojska već na više delova fronta došla do tačke gde je ljudstvo postalo ključni limitirajući faktor.

Stanje oko Guljajpolja prelazi u fazu u kojoj se više ne govori o obrani, već o pokušaju sporog povlačenja i spasavanja preostalog ljudstva. Ruska vojska očigledno povećava tempo, a ukrajinska strana u isto vreme priznaje da su evakuacioni putevi praktično onesposobljeni i da rezerve nisu dovoljne da zaustave višesmerni pritisak.

