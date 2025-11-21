ZAPADNI MEDIJI: Tramp želi da Moskva i Kijev postignu mirovni sporazum do kraja ove godine

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa želi da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum do kraja ove godine, javlja Si-En-En, pozivajući se na izvore.

„Neki američki zvaničnici kažu da administracija želi da se Rusija i Ukrajina dogovore o sporazumu do kraja ove godine“, navodi se u članku.

TV kanal takođe navodi da SAD žele da strani posrednici koji su pomogli u pregovorima o Gazi igraju aktivniju ulogu u rešavanju problema Ukrajine.

Istovremeno, portal Aksios je objavio, pozivajući se na dva izvora upoznata sa situacijom, da se očekuje da će Vladimir Zelenski u petak razgovarati sa potpredsednikom američke vlade Džej di Vensom o predloženom mirovnom planu SAD.

Ranije danas, Rojters je, pozivajući se na izvore, objavio da se Sjedinjene Države pripretile Ukrajini da će obustaviti isporuke oružja i razmenu obaveštajnih podataka ukoliko ne potpiše mirovni plan do 27. novembra.

Navodi se da se Kijev suočio sa do sada najozbiljnijim pritiskom iz Vašingtona.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da efikasnost ruske vojske treba da ubedi Kijev da je bolje pregovarati odmah nego čekati.

PLAN SAD O MIROVNOM REŠENjU U UKRAJINI

U sredu je portal Aksios pisao da Sjedinjene Države vode „tajne konsultacije“ sa Rusijom o izradi novog mirovnog plana koji se sastoji od 28 tačaka podeljenih u četiri kategorije: mir u Ukrajini, bezbednosne garancije, bezbednost u Evropi i budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom.

Dan ranije, Kerolajn Livit, portparol Bele kuće, saopštila je da SAD vode pregovore sa obe strane.

Prema podacima stranih medija, plan predviđa:

— predaju Rusiji cele teritorije Donbasa u zamenu za bezbednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država;

— zamrzavanje većeg dela linije dodira u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti;

— zvanično priznanje Krima i Donbasa ruskim;

— smanjenje američke vojne pomoći i brojnosti Oružanih snaga Ukrajine;

— zabranu raspoređivanja stranih trupa na teritoriji Ukrajine;

— odsustvo oružja u Kijevu koje bi moglo da pogađa u dubinu teritorija Rusije;

— utvrđivanje zvaničnog statusa Ukrajinske pravoslavne crkve i proglašenje ruskog jezika za državni;

— ukidanje sankcija Rusiji.

Prema informacijama agencije Rojters, Vašington je stavio do znanja Vladimiru Zelenskom da on mora da prihvati plan.

SAMIT U BUDIMPEŠTI

Lideri Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, 16. oktobra održali su osmi telefonski razgovor od početka godine. Po završetku razgovora koji je trajao dva i po sata, pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov saopštio je da će Moskva i Vašington bez odlaganja pristupiti pripremama novog sastanka šefova država, koji bi mogao da se održi u Budimpešti.

Kasnije je Tramp saopštio da je otkazao planirani sastanak sa Putinom u Budimpešti. Predsednik Rusije, s druge strane, naveo je da je reč pre svega o odlaganju susreta.

