VELIKA UZBUNA: Evakuacija više od 900 ljudi posle erupcije vulkana Semeru (VIDEO)
INDONEZIJSKE vlasti evakuisale su više od 900 ljudi i radile na bezbednom povratku 170 planinara koji su ostali zarobljeni posle erupcije vulkana Semeru, jednog od najviših planinskih vrhova u zemlji, rekli su zvaničnici.
Nivo uzbune ostao je na najvišem nakon što je zabeleženo deset erupcija vulkana Semeru na ostrvu Java, koji je izbacivao velike oblake pepela, preneo je Rojters.
Planinari su proveli noć zaglavljeni u kampu pored jezera, oko 6,4 kilometra od kratera, ali im se sada pomaže da se bezbedno spuste, rekla je Septi Vardani iz nacionalnog parka Semeru.
- Svi planinari sa svojim vodičima su bezbedni. Situacija je pod kontrolom - rekla je Vardani za Rojters.
Snimci indonezijske agencije za vulkanologiju prikazali su ogroman oblak vrelog pepela koji izbija iz kratera i prekriva padine vulkana. Poslednja velika erupcija dogodila se u decembru 2021. godine, kada je poginula najmanje 51 osoba, a obližnja sela bila su prekrivena pepelom.
Planina Semeru, visoka 3.676 metara, jedan je od oko 130 aktivnih vulkana u Indoneziji, koja se nalazi na "Pacifičkom vatrenom prstenu", seizmički aktivnom području gde se sudaraju tektonske ploče i izazivaju česte zemljotrese i erupcije.
Služba spasavanja Istočne Jave poslala je desetine pripadnika da pomognu evakuaciju, a 956 stanovnika koji žive u blizini vulkana već je premešteno u škole, džamije i državne zgrade, rekao je zvaničnik agencije Prahista Dian.
- Takođe smo rasporedili osoblje da proveri da li ima još meštana koji su ostali zarobljeni - dodao je on.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - SVE SE TRESLO: Ruski tenkovi na Crvenom trgu
Preporučujemo
ZAHUKTALI SE PREGOVORI: Kompanija iz Emirata najbliža je kormilu NIS
19. 11. 2025. u 22:14
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
19. 11. 2025. u 20:22
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)