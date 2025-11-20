VELIKA UZBUNA: Evakuacija više od 900 ljudi posle erupcije vulkana Semeru (VIDEO)

INDONEZIJSKE vlasti evakuisale su više od 900 ljudi i radile na bezbednom povratku 170 planinara koji su ostali zarobljeni posle erupcije vulkana Semeru, jednog od najviših planinskih vrhova u zemlji, rekli su zvaničnici.

Nivo uzbune ostao je na najvišem nakon što je zabeleženo deset erupcija vulkana Semeru na ostrvu Java, koji je izbacivao velike oblake pepela, preneo je Rojters.

Planinari su proveli noć zaglavljeni u kampu pored jezera, oko 6,4 kilometra od kratera, ali im se sada pomaže da se bezbedno spuste, rekla je Septi Vardani iz nacionalnog parka Semeru.

- Svi planinari sa svojim vodičima su bezbedni. Situacija je pod kontrolom - rekla je Vardani za Rojters.

🚨 MOUNT SEMERU ERUPTS IN EAST JAVA, ALERT RAISED TO HIGHEST LEVEL



Mount Semeru, Indonesia’s tallest volcano, erupted on Wednesday in East Java. The eruption sent ash clouds soaring up to 8.5 kilometers into the sky and triggered pyroclastic flows down its slopes. Authorities… pic.twitter.com/hu4Svhetor — The Content Factory (@tcf_updates) November 20, 2025

Snimci indonezijske agencije za vulkanologiju prikazali su ogroman oblak vrelog pepela koji izbija iz kratera i prekriva padine vulkana. Poslednja velika erupcija dogodila se u decembru 2021. godine, kada je poginula najmanje 51 osoba, a obližnja sela bila su prekrivena pepelom.

Planina Semeru, visoka 3.676 metara, jedan je od oko 130 aktivnih vulkana u Indoneziji, koja se nalazi na "Pacifičkom vatrenom prstenu", seizmički aktivnom području gde se sudaraju tektonske ploče i izazivaju česte zemljotrese i erupcije.

❗❗❗An eruption occurred in the Semeru Volcano in Indonesia. pic.twitter.com/B2d4lDIchT — DOĞA HABER - NATURE NEWS. (@doga_H2024) November 20, 2025

Služba spasavanja Istočne Jave poslala je desetine pripadnika da pomognu evakuaciju, a 956 stanovnika koji žive u blizini vulkana već je premešteno u škole, džamije i državne zgrade, rekao je zvaničnik agencije Prahista Dian.

Indonesians flee as massive pyroclastic flows engulfed a bridge following Mount Semeru’s eruption on November 19.



The volcano, located on Java island about 310km west of Bali, erupted at 2:13pm local time, sending ash and gas 13km into the air and prompting authorities to raise… pic.twitter.com/qORYGTfkMA — TRT World (@trtworld) November 20, 2025

- Takođe smo rasporedili osoblje da proveri da li ima još meštana koji su ostali zarobljeni - dodao je on.

